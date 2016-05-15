عبد الله بن زايد: كلوفيس مقصود كان يأمل لمستقبل عربي أكثر اشراقاً

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في حسابه على "تويتر" :"تشرفت بالتعرف على الاستاذ كلوفيس مقصود قبل 30 سنة كان يأمل لمستقبل عربي أكثر اشراقاً سوف نبقي الأمل وفاء له وحباً لأمتنا".

وتوفي اليوم كلوفيس مقصود، المحامي والصحافي والدبلوماسي البناني، كتب العديد من المقالات والكتب حول الشرق الأوسط وبلدان الجنوب .

عمل سفير ومندوب دائم سابق لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، وممثلها الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات.

كان مقصود سفير جامعة الدول العربية في الهند وجنوب شرقي آسيا من عام 1961 إلى عام 1966، وكان أيضًا المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى الولايات المتحدة عام 1974.