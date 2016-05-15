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خبراء المفرقعات يجرون تفجيرات محكما داخل ملعب أولد ترافورد

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خبراء المفرقعات يجرون تفجيرات محكما داخل ملعب أولد ترافورد خبراء المفرقعات يجرون تفجيرات محكما داخل ملعب أولد ترافورد

الشرطة البريطانية

ذكرت شرطة مانشستر، اليوم الأحد، أنه تم إجراء تفجير محكم داخل ملعب أولد ترافورد من قبل خبراء المفرقعات.

كانت الشرطة قد أخلت المدرجات قبل نحو 20 دقيقة من انطلاق المباراة بين مانشستر يونايتد وبورنموث في الأسبوع الأخير الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إطلاق إنذار أمني أثر العثور على حزمة مثيرة الشبهات.

وتجري قوات الشرطة بصحبة الكلاب البوليسية عملية تفتيش واسعة في الاستاد حيث تحوم مروحية تابعة للشرطة فوق المكان مع استمرار التحقيقات حول الحزمة التي تم العثور عليها

وغادر لاعبو فريق مانشستر يونايتد وبورنموث الملعب، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم تحديد موعد للمباراة عندما يصبح ذلك ممكنا.

أ ش أ

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