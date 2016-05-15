وزير الرى: حصة مصر من المياه ثابتة ونسعى لزيادتها بالتعاون مع دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن سياسة الدولة تعمل على سد احتياجاتنا من المياه لتواكب الزيادة السكانية المستمرة، مشيراً إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة ونسعى لزيادتها بالتعاون مع دول حوض النيل وقد بلغت 55 ونصف مليون كم مكعب مياه سنوياً.

جاء ذلك خلال إجتماعه ببعض نواب البرلمان وبعض الاعلاميين والصحفيين بالمحافظة بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمهندسين القائمين على مشروع قناطر أسيوط الجديدة خلال زيارته للمحافظة اليوم.

وأشار الوزير إلى أنه جارى إنشاء متحف بجوار المشروع لتوثيق مراحل إنشاء القناطر القديمة والجديدة لافتاً إلى أنه يوجد 12 ألف حالة تعدى على أراضى أملاك الرى وحرم النيل وجارى التنسيق مع الجهات التنفيذية لإزالة تلك التعديات واتخاذ اجراءات رادعة ضد المتعديين للحفاظ على نهر النيل وأراضى أملاك الدولة معلناً دعمه لإنشاء بعض الجمعيات الاهلية لتوعية المواطنين بالقرى والنجوع بالحفاظ على نهر النيل من التلوث.

وقال ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم رصد بعض حالات من الإطماء أمام محطات المياه وجارى التنسيق مع وزارة الرى لدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها الفعلية وحلها بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الاجهزة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وطرح النهر.

بينما استعرض المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات مراحل المشروع موضحاً أن 95 % من العمالة فى قناطر أسيوط الجديدة من أبناء محافظة أسيوط وتم صقل مهاراتهم وخبراتهم مشيراً إلى تعويض 103 مركب صيد والعاملين عليهم حتى لا يضاروا من تنفيذ المشروع بالإضافة إلى أن الارض ملك الحكومة تم تعويض واضعى اليد على تلك الارضى وتم تعيين أفراد أسرهم فى فرص عمل بالمشروع.

وطالب نواب البرلمان من الوزير – خلال الاجتماع - بتطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع للاستفادة من مياه الرى وتغطية بعض الترع منها ترعة السواحلية بمركز ديروط، بالإضافة إلى الإسراع فى مشروع ترعة أسيوط الجديدة.



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