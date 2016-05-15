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جابر نصار يحيل رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة" للتحقيق بسبب حريق بالمبنى

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جابر نصار يحيل رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة" للتحقيق بسبب حريق بالمبنى جابر نصار يحيل رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة" للتحقيق بسبب حريق بالمبنى
أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قرارا بوقف رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة عن العمل وإحالته للتحقيق فورا، وذلك على خلفية الحريق الذى اندلع فجر اليوم بمبنى قسم الكيمياء.

وقال نصار، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه تم إبلاغ الجهات الرسمية بالحريق، وقام المعمل الجنائى بعمله، وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ شئونها، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة فنية من الجامعة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة توصلت إلى أنه تبين أن الدكتور رئيس القسم احتفظ بعبوات من الكيماويات المحظور تواجدها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك داخل المكتب، الأمر الذى أدى إلى انفجار إحدى العبوات من تأثير الحرارة الشديدة وخروج أبخرة وغازات قابلة للاشتعال وهو ما أدى إلى اشتعال غاز الفريون الموجود بجهاز التكيف.


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