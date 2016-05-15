بنك الإسكندرية يطلق موقعًا إلكترونيًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك الإسكندرية الموقع الإلكترونى SME Toolkit Egypt لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بشكله الجديد والمتطور باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك فى إطار حرص البنك على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات استشارية ووضع معايير قياسية للمهام الاستشارية، ورفع الوعى فيما يتعلق بنشاط المشروعات.

وقال باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية: يهدف موقع SME Toolkit Egypt إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع مراحلها، وهو يعكس علاقة قوية وناجحة بين بنك الإسكندرية ومؤسسه التمويل الدولية، فيعتبر الموقع امتدادا لإيمان بنك الإسكندرية بأهمية نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالى كأحد المحاور الهامة من استراتيجيته، حيث يستهدف تعليم وتمكين رواد الأعمال المصريين من الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال تقديم نماذج تعليمية متعددة ومعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الإدارية وإعطائهم كافة الإرشادات والاستشارات سواء لأصحاب المشروعات أو المقبلين على البدء فيها .

ويقدم موقع SME Toolkit Egypt للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أدوات تفاعلية، ونماذج تساعد على تصميم خطط العمل، حيث يتضمن أكثر من 5 آلاف نموذج ناجح للمشروعات، كما يحتوى أيضا على معلومات فى المحاسبة والمالية، والموارد البشرية وطرق التأمين القانونية والتسويق والمبيعات، والعمليات، ودراسات الجدوى لتأسيس المشروعات فضلا عن تقديم أحدث الأدوات لتسويقها ونماذج التجارة الإلكترونية، ويتم توفير كل المعلومات على الموقع بدون اشتراك أو مقابل.

يحدّث الموقع المعلومات بصورة دورية كل شهر، ويشرح أيضا مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%، إضافة إلى التعليمات بشأن عمليات النقد الأجنبى (FX Guidebook) وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال لاستيعاب اللوائح الأخيرة للعملة الأجنبية وتقديم الدعم لأعمالهم.

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