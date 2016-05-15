بعد سجنهم 7 سنوات.. اقرأ اعترافات المتهمين بقتل فرنسى بحجز قسم قصر النيل

- المتهم الأول: اعتدينا على"إريك لانج" وقيدناه برباط ضاغط

- تقرير الطب الشرعى يكشف وجود نزيف وجذع بالمخ وكسور بعظام الصدر وصدمة أدت لتوقف بالقلب

حصل "اليوم السابع" على ملاحظات النيابة العامة فى أمر إحالة 6 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، واعترافات المتهمين فى التحقيقات، فى واقعة وفاة مواطن فرنسى داخل حجز قسم شرطة قصر النيل، والمحكوم عليهم بجلسة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن 7 سنوات، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافى، لاتهامهم بقتل الفرنسى "إريك لانج" داخل حجز قسم قصر النيل، بعد القبض عليه مخمورا أثناء خرق حظر التجوال فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

قرر المتهم الأول فى تحقيقات النيابة العامة، خلال استجوابه، ارتكاب الواقعة مع باقى المتهمين، عدا المتهم السادس، بأن تناوبوا التعدى عليه ركلا ولكما وأسقطوه أرضا وقيدوه برباط ضاغط محدثين إصابته.

وثبت من تقرير الطب الشرعى إصابة المجنى عليه بالوجه والرأس والصدر والظهر، بالإضافة الى إصابته باحتكاكات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ومن خشونة السطح، وجائزة الحدوث من الضرب بالأيدى، والأقدام والتقييد، مما تسبب فى أحدث نزيف بالمخ وكسور بعظام الصدر وصدمة أدت لتوقف بالقلب والتنفس.

كما كشفت التحريات، أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2013 حال تواجد المجنى عليه بإحدى غرف حجز قسم شرطة قصر النيل نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين، تناوب خلالها المتهمون التعدى على المجنى عليه لكما وركلا بمختلف أنحاء جسده وتقييده برباط ضاغط محدثين إصابته التى أودت بحياته.

وضمت قائمة أسماء المتهمين كلا من محمود عبد العزيز السيد 22 سنة فنى تركيبات، وأحمد عبد الراضى محمد جاد 23 سنة عامل رخام، راتب أمين راتب 30 سنة عامل، وعادل عبد المنعم، 30 سنه كهربائى، وسيد أبو سريع حسن 23 سنه حداد، وأحمد إبراهيم على خلف 18 سنة عامل، حيث إنه فى يوم 12 سبتمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل ضربوا المجنى عليه إريك لانج عمدا بأن انهالوا على جسده ركلا ولكما، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية التى أودت بحياته، ولم يقصدوا من ذلك قتلا، ولكن ضربا أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

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