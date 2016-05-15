الرقابة الإدارية تتوعد محاسبة كل من يدعى صلته بالرئاسة للحصول على امتياز

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن توجيهات صدرت إليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواجهة أى استثناءات والإبلاغ عن أى شخص أو جهة تدعى اتصاله أو قربه من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة للرئاسة، بهدف تحقيق مصالح شخصية أو الحصول على امتيازات.

وأوضحت الهيئة فى بيان أصدرته: فى ضوء الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وجه رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام وبمنتهى الدقة بعدم تقديم أى استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة الإبلاغ الفورى عن أى اتصال يتم فى هذا الشأن وفى وجود الشخص المدعى، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتابعت هيئة الرقابة الإدارية: من منطلق حرص هيئة الرقابة الإدارية على إنفاذ القانون وتحقيق مفهوم الثواب والعقاب، فإن الهيئة بكل فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية تتلقى بلاغات المواطنين فى هذا الشأن، على أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه باستغلال اسم مؤسسة الرئاسة أو أى من العاملين بها فى إنهاء مصالح بجهات الدولة المختلفة وفقا لأحكـام المواد 105 مكرر، 109 مكرر من قانون العقوبات.

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