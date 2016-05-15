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اتحاد الكرة يفكر في تقليل عدد فرق الدوري بعد تعديلات الكاف

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اتحاد الكرة يفكر في تقليل عدد فرق الدوري بعد تعديلات الكاف اتحاد الكرة يفكر في تقليل عدد فرق الدوري بعد تعديلات الكاف

وجد اتحاد الكرة نفسه في مأزق بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديلات على بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بانطلاق دور المجموعات من دور الـ16 بدلاً من الثمانية.

وفي هذا الصدد تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات المفاجئة أربكت الحسابات قبل الموسم الجديد، ولن تتأثر بها دول غرب إفريقيا.

وقال عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "كان لا بد من إبلاغنا قبل هذه التعديلات بوقت كاف، لتعديل الأوضاع وتنسيق جدول الدوري، وليس فرض النظام الجديد في الموسم المقبل".

وأضاف "هذا يؤكد الحاجة للاقتراح الذي طرحته العام الماضي بضرورة تقليص فرق الدوري، والعودة لنظامها القديم بمشاركة 16 ناديًا فقط".

وأشار إلى أن انطلاق مرحلة المجموعات من دور الـ16 سيجعل جدول الدوري مرتبكًا، لارتباط منتخب بتصفيات كأس العالم في شهري أكتوبر ونوفمبر، وكذلك إمكانية مشاركة ناد مصري في كأس العالم للأندية في ديسمبر، بخلاف انطلاق كأس إفريقيا في يناير.

وكانت بطولة الدوري المصري تقام بمشاركة 16 ناديًا ولكن إلغاء المسابقة موسمين متتاليين رفع عدد الأندية إلى 22 فريقًا قبل تقليصها حاليًا إلى 18 فريقًا.

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