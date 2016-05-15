قائمة الزمالك – عودة كهربا ورمزي خالد.. واستبعاد حمودي

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية لخوض مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري مساء غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.

محمود عبد المنعم "كهربا" عاد للقائمة رفقة رمزي خالد ومحمد سالم، فيما خرج أحمد حمودي وأحمد حسن مكي من القائمة بعدما كانا حاضران في المباراة السابقة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – عمر صلاح

الدفاع: علي جبر – حازم إمام – محمد كوفي – رمزي خالد – باهر المحمدي – محمد عادل جمعة – حمادة طلبة

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – أحمد توفيق – معروف يوسف – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: باسم مرسي – إيمانويل مايوكا – محمد سالم

واستبعد محمد حلمي كل من أحمد حمودي – أحمد حسن مكي لأسباب فنية، فيما يغيب أيمن حفني – أحمد الشناوي – أحمد دويدار للإصابة وطارق حامد للإنذار الثالث.