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رئيس الوزراء يؤكد على اهتمام الحكومة بملف الصناعة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب

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رئيس الوزراء يؤكد على اهتمام الحكومة بملف الصناعة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء يؤكد على اهتمام الحكومة بملف الصناعة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب

شريف اسماعيل

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع مصنعى الحديد والصلب، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.

وفي بداية الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء على اهتمام بملف الصناعة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، باعتبارها من المكونات الأساسية التى تدخل في عمليات التنمية التى تتم بمختلف القطاعات في جميع انحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العديد من المقترحات والرؤى التى تهدف إلى تطوير صناعة الحديد والصلب، وتساهم ايضا في زيادة الطاقة الانتاجية من منتج الحديد، وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على الارتقاء بتلك الصناعة والعمل على نقل واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المرتبطة بهذه الصناعة.

أ ش أ

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