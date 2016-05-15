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حريق شونة لتخزين البصل وامتداد النيران لمنزل فى بنى عبيد بالدقهلية

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حريق شونة لتخزين البصل وامتداد النيران لمنزل فى بنى عبيد بالدقهلية حريق شونة لتخزين البصل وامتداد النيران لمنزل فى بنى عبيد بالدقهلية
شب حريق هائل منذ قليل، فى إحدى الشون الكبيرة المختصة بتخزين "البصل" بحارة الجمايلة بمدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، وتحاول قوات الدفاع المدنى بمساعدة الأهالى السيطرة على النيران.

وقال على العشرى، أحد شهود العيان، إن حريقا هائلا نشب فجأة فى جرن لتخزين البصل وامتدت النيران بسرعة الرياح، إلى أن وصلت إلى المنازل المجاورة للجرن والتهمت 3 أدوار من المنزل، وما زالت قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى.

وقال مصدر مسؤول بالدفاع المدنى بدكرنس، إنه تم إرسال سيارتين إطفاء إلى حريق بنى عبيد فى الطريق لموقع الحريق.

وفى سياق آخر، سيطرت قوات الدفاع المدنى بمركز ميت غمر، على حريق شب بإحدى صيدليات المدينة، بشارع بورسعيد، وقال مصدر مسؤول بمركز ميت غمر، إن قوات الدفاع المدنى توجهت إلى صيدلية قباء بشارع بورسعيد بالمدينة، بعد تلقيها بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع النيران بالصيدلة وعدم سيطرة الأهالى على إخمادها.

وأضاف المصدر، بأن كان هناك بعض المواد الكيميائية بالصيدلية التى ساعدت على اشتعال النيران، والتهمت معظم محتويات الصيدلية، ولكن قوات الحماية المدنية استطاعت السيطرة على النيران قبل امتدادها للأدوار العليا للمنزل، ولا توجد أى خسائر بشرية فى الأرواح.


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