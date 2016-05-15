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النرويج توقف مساعدتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية..أعرف السبب

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النرويج توقف مساعدتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية..أعرف السبب النرويج توقف مساعدتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية..أعرف السبب
قررت النرويج وقف المساعدات المالية التى تقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل لمن وصفتهم بـ"المخربين" أو أبناء عائلاتهم وفقا لما أعلنه الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية "دورى جولد" تحدث مع السفير النرويجى فى تل أبيب "جون هانسن" وأبلغه تقدير إسرائيل لقرار النرويجية.

وقال سفير النرويج بتل أبيب "إنها لفضيحة أن يتحول قتل الإسرائيليين إلى مصدر رزق لكثيرين فى السلطة الفلسطينية لذلك يجب أن تتوقف الدفعات المالية"، على حد تعبيره.


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