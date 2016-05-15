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النيابة تحبس زوجا حاول ذبح زوجته لخلاف على عائد ممارستها الرذيلة بالدقهلية

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النيابة تحبس زوجا حاول ذبح زوجته لخلاف على عائد ممارستها الرذيلة بالدقهلية النيابة تحبس زوجا حاول ذبح زوجته لخلاف على عائد ممارستها الرذيلة بالدقهلية
أمر رئيس نيابة شربين بإشراف المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس أحمد ذ 28 سنة، المتهم بمحاولة ذبح زوجته، بعد الاختلاف على المقابل المادى لممارستها الرذيلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أصابها إصابات خطيرة.

وكان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، بوصول ع ف 25 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعى فى الرقبة (ذبح) وحالتها خطيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والنقيب أحمد عاطف معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والسؤال تبين حدوث مشاجرة بين ربة المنزل وزوجها ويدعى ا ذ 28 سنة بسبب خلافات مادية على مقابل ثمن عملها فى ممارسة الرذيلة، فنشبت بينهما مشاجرة فقام بضربها بسلاح أبيض فى رقبتها وفر هاربا، أثناء تواجد أحد جيرانهم معها فى المنزل، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة والتى قدمت لها الإسعافات المطلوبة ولمن لم يتم استجوابها.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج يقوم بتسير عمل الزوجة فى الأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادى، وتم إعداد كمين وضبط الزوج، واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة والتى أصدرت قراره السابق.


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