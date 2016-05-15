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تأجيل محاكمة 335 متهماً باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ 22 مايو

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تأجيل محاكمة 335 متهماً باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ 22 مايو تأجيل محاكمة 335 متهماً باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ 22 مايو
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 335 متهماً من عناصر الإخوان فى قضية اقتحام وحرق محكمة بنى مزار، ومتحف ملوى، إلى جلسة 22 من الشهر الجارى لعدم حضور المتهمين فى القضية الأولى.

يذكر أن النيابة اتهمت 204 أشخاص باقتحام وحرق متحف ملوى بمركز ملوى جنوب المنيا، بينهم 37 متهما محبوسين على ذمة القضية، والقضية الثانية متعلقة باقتحام وحرق بعض الكنائس ومحكمة بنى مزار شمال المحافظة ، والمتهم فيها 131 بينهم 32 متهما محبوسين على ذمة القضية.


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