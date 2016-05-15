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بالفيديو: مفاجأة نيللي وشريهان في رمضان

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الأحد 15-05-2016 20:08

شهدت كواليس صناعة الدراما المصرية شائعة قوية منذ شهرين مفادها أن أيقونة الفوازير نيللي ستعود مع رمز الاستعراض شيريهان في عمل واحد يخوض منافسات دراما رمضان 2016، وتكهن البعض وقتها أن العمل المنتظر سيكون شكل جديد للفوازير يناسب الألفية الثالثة، وظهرت فجأة النجمة شيريهان لتكذب كل هذه الشائعات وتحسم قرارها بعدم العودة للتمثيل في الفوازير، ولكن الحقيقة أن العمل المنتظر سيعرض في الشهر الفضيل بالفعل بعنوان "لغز ميكي".

النجمة الكبيرة شيريهان لا تكذب بالطبع، ولكن من أطلق الشائعة، كان يجهز لمفاجأة كبري، وهي أن بطلتي مسلسل "لغز ميكي" دنيا وإيمي سمير غانم ستظهران باسمي نيللي وشيريهان، والبرومو الأول للمسلسل المذاع على قناة الحياة لا يحمل على التتر الا اسم كل من نيللي و شيريهان.

المسلسل المكتظ بنجوم الشرف لن يشهد أي مشاركة للنجمتين نيللي وشيريهان ولو بصورة رمزية، ولكن سيبقى على الاسمين ظاهرين في افيش مسلسل " لغز ميكي" ، ولا زال صناع العمل يتكتمون من من الشقيقتين دنيا وإيمي ستحمل اسم نيللي ومن التي ستقدم شخصية شيريهان.

شاهد التريلر الأول للمسلسل على قناة الحياة


 

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