آيتن عامر تبحث عن وظيفة لمحمد هنيدي

رغم انشغالها باستكمال تصوير مسلسل "شقة فيصل" المقرر عرضه في رمضان 2016، وافقت النجمة ايتن عامر فورا على بطولة مسلسل اذاعي جديد يحمل اسم "السبع لفات" بعدما رشحها النجم الكوميدي محمد هنيدي، لتقدم شخصية ابنة الجيران التي تحبه وتخوض معه مغامرات البحث عن وظيفة طوال ايام وليالي الشهر الفضيل على الراديو 9090.

المسلسل تم توقيع عقوده بالفعل وبدأ تسجيل حلقاته على أن تنتهي بالكامل خلال الأسبوع الجاري حتي يتمكن هنيدي من تسليمها قبل بداية الشهر الفضيل، ويشارك في بطولته النجوم هالة فاخر وطارق عبد العزيز والفنانة الشابة منى ممدوح ، ومن تأليف حازم متولى، وإخراج تامر حسنى غنيم، وإنتاج الراديو 9090، والمنتج المنفذ راديو وان، وهو المسلسل الثالث لهنيدي مع نفس الإذاعة ويعد رقم 16 في مسيرته مع المسلسلات الاذاعية.

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