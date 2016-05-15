قائمة ضحايا "هاني رمزي" في أدغال افريقيا

انتهى النجم الكوميدي هاني رمزي من تصوير برنامجه الجديد للمقالب "هاني في الأدغال" والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2016، وتضمنت قائمة ضحاياه لهذا العام عدد كبير من نجوم الفن المصري، في مقدمتهم النجمة الكبيرة هالة فاخر والمطرب أحمد سعد برفقة صديقته ريم البارودي، والفنان المطرب أحمد فهمي.

البرنامج تم تصويره بالكامل في جنوب افريقيا ويعد المنافس الوحيد لبرنامج رامز جلال الشهير في تصنيف برامج المقالب والكاميرا الخفية ، وكما يتضح من العنوان، تقوم الفكرة على وضع النجم في مواجهة وحوش حقيقية من حيوانات الغابة، ووقع في الفخ من النجوم دينا فؤاد، وأحمد سعد، وأحمد فهمي، وهالة فاخر، وريم البارودي، وأحمد زاهر، بالإضافة لعدد آخر من أكبر النجوم في مصر والوطن العربي.

يذكر ان هاني قدم العام الماضي تجربة مماثلة بعنوان " هبوط اضطراري" واتهم وقتها بتقليد رامز جلال الذي خاض مغامرة "رامز واكل الجو"، وسيعرض البرنامج الجديد على شبكة قنوات الحياة.

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