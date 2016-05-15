اتهامات ظالمة لماجدة الرومي في مصر

على الرغم من تلبية الفنانة القديرة ماجدة الرومي لطلب بعض منظمي الحفلات في مصر لإقامة حفلاً غنائياً ضخما يذهب ربحه كاملاً بالإضافة إلى أجرها فيه لصالح بناء مستشفى لعلاج الحروق بعنوان"أهل مصر"إلا انه للأسف الشديد وبدلا من توجيه الشكر إليها لخطوتها هذه طالب بعض الصحافيين المصريين بمقاطعتها بل واتهمت باهانه الإعلاميين في مصر.

المطالبة بمقاطعة ماجدة جاءت لرفضها إجراء أي من الحوارات الصحافية والتليفزيونية بعد وصولها لمطار القاهرة منذ يومين على الرغم من أن هذا المكان غير مخصص لإجراء الحوارات في الأساس كما إنها حددت موعدا لإقامة مؤتمرا صحافيا قبل الحفل أي لا داعي للتدافع عليها في المطار مثلما حدث وعلى الرغم من ذلك اعتذرت ماجدة من الإعلاميين اللذين حضروا المؤتمر لعدم قدرتها على إجراء مقابلات معهم نظرا لشدة التدافع عليها بل وقالت إنها كانت مشتاقة إليهم جميعا.

اتهام ماجدة باهانة الإعلاميين في المؤتمر الذي عقد مساء أمس جاء لتوزيع عصير وأحد أنواع الجبن وأحد أنواع المنظفات على الصحافيين حيث اعتبر بعض الحضور أن إهدائهم بهذه المنتجات اهانة لهم واللافت أن سيدتي نت علمت من أحد المنظمين أن ماجدة لا تعلم أي شيء عن هذه المنتجات كما إنها تخص بعض الشركات الراعية للمؤتمر ما يعني إنه لا يوجد أي اهانة مقصودة أبدا.

تحدثت ماجدة خلال المؤتمر الذي تأخر موعده ساعتين عن سعادتها الشديدة بالغناء في مصر وإنها على أتم استعداد لتلبيه أي نداء يخص أعمال الخير سواء في مصر أو أي من الدول العربية التي اعتبرتها ماجدة في كبوة وستمر مثلما يحدث في كل دول العالم ورفضت ماجدة أن تكون نهاية العالم العربي مثل نهايته المأساوية في فيلمها"عودة الابن الضال"الذي قامت ماجدة ببطولته أمام هشام سليم والمخرج العالمي سويف شاهين.

وتأثرت ماجدة كثيرا وهي تحكي عن يوسف شاهين قائلة إنها دائما ما تكلف أي شخص مقرب إليها يحضر مصر أن يلقى بوردة على مقبرته.

هذا وسيقام حفل المطربة ماجدة الرومي يوم 20 من مايو الجاري تحت سفح الأهرامات.

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