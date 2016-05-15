بالصور: علا غانم تعود لأحلى الأوقات مع ابنتيها.. الصغرى تغيرت تماما

بعد شهور طويلة من الابتعاد عن نشر صور ابنتيها كاميليا وفريدة، لم تقاوم النجمة علا غانم الأجواء الساحرة لجلسة التصوير بمدينة الاسكندرية، على هامش مشاركتها في تصوير مشاهدها بمسلسل ابو البنات، وقامت اليوم الأحد بنشر أحدث صور لها مع ابنتيها واهتمت هذه المرة بابنتها فريدة التي تغير شكلها كثيرا وباتت الأقرب لملامح والدتها.

علا التي تحملت سابقا سخافات متلاحقة بسبب صور ابنتها الكبرى كاميليا في أمريكا بملابس البحر، تعلمت من الدرس، ونشرت اليوم ثلاث صور محتشمة الأولى برفقة ابنتيها وعلقت عليها قائلة: أحلى وقت بيكون مع بناتي، والثانية مع الصغرى فريدة، وأكدت أن الاثنتين ظلتا بصحبتها أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "أبو البنات" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2016.

علا استغلت أوقات فراغها وقامت بتصوير إعلان لسائل استحمام، وقامت بنشره عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، وأعلنت بوضوح أنها لا تملك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الا حسابها هذا، للرد على الشائعات والصور المسربة عبر صفحات تحمل اسمها بتويتر والفيس بوك.

شاهدي الصور واخبرينا هل تعلمت علا غانم الدرس من الهجوم السابق على ملابس ابنتها كاميليا؟

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