ابنة اردوغان تدخل القفص الذهبي وسط إجراءات أمنية مشددة

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزواج ابنته الصغرى سمية، من سلجوق بيرقدار، الذي يصنع طائرات من دون طيار، يوم السبت في إسطنبول وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الزفاف حضره نحو 6 آلاف شخص، وقد نشرت صوراً للعروس البالغة من العمر 30 عاماً، وهي جالسة في سيارة الزفاف.

وقد أغلقت عدة طرقات ووضعت حواجز إضافية حول قاعة الزفاف في ضاحية "كوجك جكمجة" على الضفة الأوروبية من اسطنبول، حسب ما أعلنت الصحف والمواقع التركية.

سمية أردوغان، خريجة كلية الاقتصاد في لندن، عملت مستشارة لحزب "العدالة والتنمية" في مجال السياسة الخارجية حين كان والدها رئيس الوزراء، لكنها توقفت عن تقديم خدماتها الاستشارية للحزب عندما أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية سنة 2014. وهي حالياً نائب رئيسة "جمعية النساء والديمقراطية" الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

أما زوجها فقد درس في جامعة إسطنبول التقنية وحاز شهادة دكتوراه من معهد "جورجيا للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة، وهو مسؤول تقني في شركة عائلته "بايكر ماكينا" التي تصنع طائرات من دون طيار، وسبق لها أن شاركت في عدة مشاريع لتطوير الأنظمة الدفاعية في تركيا.

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