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سقوط ربة منزل من الدور السادس بالقليوبية.. وابنتها تتهم زوج أمها بإلقائها

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سقوط ربة منزل من الدور السادس بالقليوبية.. وابنتها تتهم زوج أمها بإلقائها سقوط ربة منزل من الدور السادس بالقليوبية.. وابنتها تتهم زوج أمها بإلقائها
لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث على أن تبلغ لمركز الخانكة سقوط إحدى السيدات من شرفة مسكنها بالطابق السادس بناحية الجبل الأصفر دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين سقوط "آمال رضا" 36 سنة ربه منزل ومقيمة الجبل الأصفر – دائرة المركز ووفاتها، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدى ملابسها كاملة وبها إصابات متفرقة بالجسم والرأس، تم نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال ابنة المتوفاة طالبة بالصف الثالث الابتدائى ومقيمة ذات الناحية، قررت بحدوث مشادة بين والدتها وزوجها "محمد رمضان" 41 سنة فنى تكييف ومقيم ذات الناحية بسبب رفضه تواجدها معها بالشقة ورغبته بإرسالها للمعيشة مع عمها وكذا الاستيلاء على بعض المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتها، إلا أنها رفضت فتطورت لمشاجرة قام على إثرها زوجها بإلقائها من شرفة مسكنهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط زوج المتوفاة، وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه، وأضاف أنه حال وقوف زوجته بشرفة الشقة اختل توازنها وسقطت أرضا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4394 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.


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