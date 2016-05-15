القبض على ربة منزل تورطت مع عشيقها فى قتل زوجها بأكتوبر

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط ربة منزل لاتهامها بالتورط مع عشيقها فى قتل زوجها بأكتوبر، لرغبتهما فى استمرارا علاقتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد فوزى عامر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغاً بمقتل موظف نتيجة اعتداء مجهول عليه بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات بأنحاء جسده.

وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه أثناء خروجه من مسكنه هاجمه مجهول، وسدد له عدة طعنات ولاذ بالفرار، وبتشكيل فريق بحث إشراف عليه العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن مرتكب الجريمة عشيق زوجة المجنى عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تربطه علاقة بزوجة القتيل منذ عدة أشهر، وأن الزوجة نشبت بينها وبين زوجها خلافات دفعتها لترك مسكن الزوجية، وعندما علم المتهم أن الزوج يستعد لصلح زوجتها وإعادتها إلى مسكنه مرة أخرى قرر التخلص منه حتى تستمر علاقتهما. وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد البيلى، مفتش المباحث العامة، بارتكاب الجريمة، وأنه انتظر خروج المجنى عليه من مسكنه وسدد له عدة طعنات، وأضاف المتهم أن زوجة المجنى عليه كانت تعلم أنه سيقتل زوجها، وأنها وافقته حتى تستمر علاقتهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

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