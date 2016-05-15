مقتل قيادى بميليشيا "الحرس القومى العربى" المؤيدة لبشار الأسد بريف دمشق

أكدت ميليشيا "الحرس القومى العربى" المؤيدة للحكومة السورية، اليوم الأحد، أنها فقدت واحدا من قياديها البارزين -يحمل الجنسية الجزائرية- فى معارك على مشارف مدينة داريا بريف دمشق الغربى.

واعتبر "الحرس القومى العربي" -حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية- أن القائد حسين عيسى (أبو عدي) قتل "فى سبيل الوحدة العربية"، مشيرة إلى أنه قتل مع عدد من عناصر ميليشيا الحرس القومى والجيش السورى أثناء محاولتهم دخول مدينة داريا.

وكانت القوات الحكومية بدعم من ميلشيات مؤيدة لها تقدمت على الجبهة الجنوبية للمدينة بالدبابات والمدرعات، تزامنا مع قصف بصواريخ وقذائف الهاون، تمهيدا لاقتحام المدينة، بينما تصدى مسلحو المعارضة لهم ودمروا دبابة من نوع "تى 72" وقتلوا ما لا يقل عن 15 عنصرا.

ويذكر أن "الحرس القومى العربي" يقاتل منذ نحو 4 سنوات مع الجيش السوري، وهو تنظيم يضم مئات المسلحين من جنسيات عربية، ويتخذ من "القومية العربية" شعارا له.