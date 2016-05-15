قتلى ومصابون فى انفجار سيارة مفخخة بمنطقة "اللطيفية" جنوبى بغداد

انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور رتل من قوات الجيش و"الحشد الشعبى" فى منطقة اللطيفية جنوب العاصمة العراقية بغداد، فى ثانى هجوم إرهابى يضرب العاصمة اليوم الأحد .

وقال مصدر أمنى إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 11 عراقيا ، بينهم ثلاثة جنود ، نتيجة انفجار السيارة المفخخة خلال مرور رتل الجيش قرب محال تجارية جنوبى بغداد، وفق حصيلة أولية.

وكان تنظيم داعش الإرهابى هاجم مصنع غاز التاجى شمالى بغداد ، بسيارة مفخخة وستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 24 أخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية.

كما شهدت بغداد الأربعاء الماضى ثلاثة تفجيرات بسيارتين مفخختين فى مدينة الصدر وساحة عدن، بالإضافة إلى انتحارى يرتدى حزاما ناسفا بمدخل مدينة الكاظمية، أسفرت عن مقتل 93 عراقيا وإصابة 160 آخرين.

يذكر أن عمليات التفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تقع بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، ويقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.