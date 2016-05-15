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بالصور.. حريق هائل فى إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة

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بالصور.. حريق هائل فى إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة بالصور.. حريق هائل فى إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن ارتفاع درجات الحرارة فى إسرائيل أدى إلى نشوب حرائق هائلة فى إحدى الغابات بمدينة "بيت شمش"، حيث بلغت درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

وأضافت الصحيفة أنه هرعت 6 عربات إطفاء من أجل إخماد الحرائق التى التهمت الأشجار، وتم الاستعانة بالمروحيات من أجل إطفاء النيران.

وفى مدينة ريشون لتسيون اندلعت حرائق هائلة فى العديد من الأراضى الزراعية نتيجة موجة الحر الشديدة، ترتب عليها خسائر مادية كبيرة بمئات آلاف الشيكلات، وكذلك فى قرية كفر سافا وبتاح تكفا.

وقد أدى اندلاع الحرائق إلى إخلاء عشرات المنازل وروض الأطفال، خوفا على حياتهم لكونها قريبة من مناطق زراعية ومناطق الغابات، فيما هرعت 5 سيارات إطفاء لإخماد الحرائق بمدينة حيفا الواقعة فى شمال إسرائيل .

وكانت هيئة الأرصاد الإسرائيلية قد حذرت من موجة حر شديدة ستضرب إسرائيل وستمدد إلى يوم الثلاثاء القادم.

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