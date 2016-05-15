استعمالات النعناع المتنوعة

اليك اهم استعمالات النعناع للصحة و الجمال اضافة الى اجمل الخلطات الطبيعية للبشرة و الشعر في هذا المقال المذهل و حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال.

استعمالات النعناع للصحة :

تجديد خلايا الدم الحمراء، وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدمّ، لذا فهو مفيد لعلاج مرض فقر الدم ” الأنيميا “.

> تهدئة الأعصاب والتخلّص من مشاعر التوتّر والعصبيّة الزائدة، كما أنّه يساعد على الاسترخاء وتحمّل الضغوطات النفسيّة.

> تنشيط الجهاز البوليّ فهو مدرّ طبيعيّ للبول، ومطهّر من البكتيريا ومنشّط للكلى ومسكّن للمغص الكلويّ الناتج عن وجود الحصوات في الكلى والمثانة.

> تسكين الصداع العاديّ والشقيقة ولكن لا بدّ من إضافة السكّر إليه لإعطاء نتيجة أفضل.

> علاج الالتهابات بشتّى أنواعها كالتهاب المفاصل الروماتيزميّة.

> الحدّ من حكة الجسم المزعجة التي تسبّبها الحساسيّة.

> للنعناع فوائد تعود على صحة الجهاز الهضميّ فهو مليّن للأمعاء، ومكافح للإمساك، وطارد للديدان المعويّة؛ لاحتوائه على زيوت فعّالة في قتل الديدان والطفيليّات والبكتيريا، وهو كذلك يخلّص الأطفال من الإسهال، ويطرد الغازات والنفخة من البطن للكبار والأطفال، كذلك فهو مسكن لمغص البطن، ويزيل رائحة الفم الكريهة، ويمنع البواسير ويعالجها، ويخفّف من الشعور بالغثيان خاصّة في الصباح الباكر ويمنع القيء، كما يعالج حموضة المعدة، بشرط شربه دون سكّر. علاج مشاكل الجهاز التنفسيّ، حيث يزيل البلغم من الحلق والصدر، ويحسّن التنفس، ويعالج السعال المزمن، ومرضى الربو التحسّسيّ الذين غالباً ما يعانون من ضيق التنفس.

> يسكّن آلام الأسنان الناتجة عن تسوّس الأسنان، أو التهاب أعصابها الداخليّة، أو الناتجة عن التهابات اللّثة.

> مدرّ للحيض المحتبس، ويخفّف التقلصات المرافقة للحيض.

> إزالة البقع الداكنة من البشرة، وتحسين مظهرها وتفتيح لونها بشكل طبيعيّ.

> تنشيط عمل المخ والدماغ، وتحسين أداء عضلة القلب، والدورة الدمويّة. مفيد في حالات الزكام والإنفلونزا، فهو يعالج التهاب الحلق والحنجرة إذا استخدم كغرغرة.

> يفيد في علاج داء النقرس.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المفيد جدا للصحة :

المقادير :

> 5 أعواد نعناع أخضر

> 4 أكواب ماء

> 3 حبات ليمون

> 5 ملاعق عسل

طريقه التحضير :

> 1- يوضع النعناع مع الماء والليمون والعسل فى الخلاط الكهربائى.

> 2- ثم يصفى العصير ويوضع فى أكواب التقديم ويزين بشرائح الليمون.

استعمل النعناع لتخفيف الوزن :

النعناع الطازج :

>المكوّنات:

> ملعقتان من قشر رمان.

> ملعقتان من الزنجبيل.

> ملعقتان من النعناع طازج.

> ملعقتان من مشروب الشاي الأخضر.

>طريقة الاستخدام :

> تغلى المكوّنات بكمّيّة كافية من الماء لمدّة خمس دقائق.

> يتمّ تصفية المزيج جيداً، وتركه حتّى يبرد.

> يتمّ شرب كوب واحد من المزيج بعد كلّ وجبة.

النعناع البريّ :

>المكوّنات:

> ضُمّة من النعناع البري.

> لتر من الماء

>طريقة الاستخدام :

> يتمّ غسل ضمة النعناع وغليها مع لتر الماء لمدّة خمس دقائق.

> يتمّ تناول كوب في الصباح، وكوب في المساء.

النعناع والفازلين :

> المكوّنات:

> مجموعة من أوراق النعناع الطازجة.

> كمية من الفازلين.

>طريقة الاستخدام:

> نغسل أوراق النعناع وفرمها بشكل ناعم.

> نخلط النعناع مع الفازلين جيداً.

> توضع كمية من هذا المسحوق على المنطقة المراد تنحيفها، ويتمّ دهنها جيداً به.

> يتمّ لف المنطقة بقطعة من النايلون أو مشدّ التنحيف. تظهر نتائج هذه العملية بعد مرور أسبوع واحد.

الاستنشاق :

>المكوّنات:

> كمية من أوراق النعناع الطازجة.

> كمية من زيت النعناع العطريّ.

>طريقة الاستخدام:

> توضع أوراق النعناع في الزيت ويغلق بإحكام لمدّة ليلة كاملة.

> يتمّ استنشاق رائحة الزيت قبل الوجبات استنشاقاً عميقاً.

> يعمل هذا الاستنشاق على تخفيف حالة الشعور بالجوع.

النعناع والكمون :

>المكوّنات:

> ملعقة من النعناع.

> ملعقة من الكمّون.

> ملعقة من الشاي الأخضر.

> ملعقة من الزنجبيل.

>طريقة الاستخدام:

> تغلى هذه الموادّ مع بعضها لمدّة خمس دقائق.

> تترك لمدّة عشر دقائق لتبرد وتتصفّى.

> يتمّ تناول كوب ثلاث مرّات يوميّاً، مرّة في الصباح الباكر على الريق، ومرّة قبل الغداء بنصف ساعة، ومرّة قبل العشاء بنصف ساعة.

> تكرّر العمليّة يوميّاً لمدّة شهر واحد، وعند نهاية الشهر سنلاحظ اختفاء الكرش والدهون الزائدة.

استعمل زيت النعناع لتخفيف آلام طفلك :

قد يجد الأطفال الذين يعانون من المرض الذي يعرف بمتلازم الأمعاء التهيجي الأمل في تخفيف آلامهم باستخدام عشبة النعناع الشائعة. فقد أثبتت الدراسة التي أجريت في جامعة ميسوري-كولومبيا الأميركية على الصغار الذين تراوحت أعمارهم بين 8-17 سنة أن كبسولات زيت النعناع ساعدت في تخفيف آلامهم الناتجة عن مرض متلازم الأمعاء التهيجي الذي يسبب مجموعة من الأعراض المعوية، مثل الانتفاخ ووجود الغازات وآلام البطن الشديدة ونوبات من الإمساك والإسهال.

> وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة “طب الأطفال” المختصة أن زيت النعناع كان فعلا في علاج الدرجات المتوسطة من الألم في الأطفال المصابين بمتلازم الأمعاء التهيجي حيث خفف شدة المغص عند 71% من الأطفال الذين عولجوا بع بعد أسبوعين فقط مقارنة مع 43% ممن تناولوا دواء عادياً.

> وأظهر التحليل أن زيت النعناع لم يؤثر على الأعراض الأخرى فلم يخفف الحرقة والغازات وسرعة التبرز والتجشؤ ونوعية البراز أو طبيعته لذلك فإن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث قبل أن يتم وصف هذه المكملات الطبيعية للأطفال المصابين خصوصاً أن هذه الدراسة استمرت لأسبوعين فقط وعلى عدد قليل من الأشخاص لذلك، فهي لا تكفي لتحديد مدى سلامة وفعالية هذا العلاج وخاصة عند الأطفال. ويعتقد البعض أن هذه الحالة متعلقة بالإجهاد أو التوتر أو بسبب مشكلات نفسيه إلا أن الأمر لم يحسم.

استعمالات النعناع الجمالية :

النعناع و البشرة :

> يعمل على ترطيب البشرة ويكسبها النضارة والحيوية كما يستعمل كمنظّفٌ فعالٌ للبشرة ويساعد على تنقيتها من الأوساخ والشوائب العالقة بها.

خلطة أوراق النعناع والعسل للحد من مسام البشرة :

> إفرمي بعض أوراق النعناع في وعاء صغير وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل. بعد ذلك، إخلطي المزيج جيداً وادهنيه على وجهك. أتركي المزيج لمدة 10 دقائق ثمّ إغسلي وجهك جيداً بالماء البارد. تعمل هذه الخلطة على تنظيف وجهك وتطهيره كما تحد من مسام البشرة مما يعطيك بشرة طبيعية خالية من الزيوت.

خلطة أوراق النعناع وعصير ليمون الحامض لإزالة البقع السوداء :

> هناك عدة خلطات من النعناع التي تعزز جمال بشرتك. طبّقي هذه الخلطة لإزالة البقع السوداء القبيحة والشوائب من البشرة. تحتاجين لهذه الخلطة أوراق النعناع وعصير ليمون الحامض.

خلطة أوراق النعناع الطازجة تفتيح لون البشرة :

> تتعدد خلطات النعناع التي تزيد من جمال بشرتك. طبّقي هذه الخلطة من خلال وضع القليل من أوراق النعناع على وجهك التي تعمل على تفتيح لون بشرتك! وأيضاً، هناك خلطة عصير النعناع التي تحد من الهالات السوداء تحت العينين وتخفف من إنتفاخها.

خلطة عصير النعناع لعلاج حب الشباب :

> إذا كنت تعانين من حب الشباب، إليك أفضل علاج منزلي للحد منها. إدهني زيت النعناع على البثور والمنطقة المصابة لتقليل حجمها. طبّقي هذه الخلطة بشكل منتظم لأنها تمنع ظهور حب الشباب مما يعطيك بشرة رائعة خالية من الشوائب.

خلطة عصير النعناع المثلج لازالة كل أنواع العيوب :

> ضعي عصير النعناع في مكعبات الثلج ثمّ إفركي هذه المكعبات على وجهك. تنظف هذه الخلطة وجهك وتزيل كل أنواع العيوب. بإضافة إلى ذلك، تترك رائحة نعناع على وجهك طوال اليوم. جرّبي هذه الخلطة واحصلي على نتائج رائعة.

النعناع و الشعر :

يعتبر النعناع من أهم الأعشاب المغذيّة كونه يحوي فيتامينات وعناصر مهمّة تفيد صحّتك وجمالك. يستخدم زيت النعناع لمعالجة مشاكل الشعر وإنعاش فروة الرّأس، كونه يقوّي الشعر من جذوره، يحفّز نموّه ويزيد من لمعانه. تعرّفي مع ياسمينة على أبرز فوائد النعناع للشعر وكيفية استخدامه لإطلالة كلّها حيوية.

زيت النعناع لتعزيز نمو الشعر :

> يساعد النعناع على تحفيز نمو الشعر من خلال تقوية بصيلاته. ادهني شعرك بزيت النعناع وافركي به فروة رأسك لتقوية الشعر من جذوره. يمكنك أيضاً إضافة قطرات من زيت النعناع إلى كوب من الماء ورشهّا بواسطة بخاخ على شعرك بعد الإستحمام.

زيادة لمعان الشعر ونعومته :

> يساهم النعناع في إنعاش شعرك ومنحه لمعاناً لا مثيل له. جرّبي ماسك الزيوت لتحصلي على شعر ناعم وصحّي. امزجي زيت النعناع مع زيت الخروع وزيت الزيتون وانقعي شعرك بالخليط لتنعمي بشعرك ملفت.

القضاء على القشرة :

> يعمل النعناع على معالجة شعرك من القشرة والفطريات التي تسبّب الحكة وتساقط الشعر. لذلك ننصحك بغلي أوراق النعناع ونقع شعرك بمائه لقتل القشرة وزيادة انتعاش فروة الرأس.

علاج للشعر الدهني :

> يعمل النعناع على تقليل الزيوت التي تفرزها فروة الرأس وبذلك يفيد الشعر الدهني ويعالجه. قومي بعمل ماسك من زيت النعناع لنصف ساعة من أجل توازن الزيوت التي تفرزها فروة رأسك.