انتهاء الأزمة.. الشرطة تفجر ' الجسم المريب ' في أولد ترافورد

قامت شرطة مانشستر بتفجير "جسم مريب" تسبب في إخلاء ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد قبل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث.

لأسباب أمنية، تم إخلاء ملعب أولد ترافورد قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي.

وتم إلغاء المباراة وسيتم تحديد وقت لاحق للعبها.

ووجدت قوات الأمن هاتفا معلقا في أحد مواسير المياه، حسب عدد من التقارير.

وقالت شرطة مدينة مانشستر إن قوات الأمن بدأت في التعامل مع "الجسم المريب" دون أن تحدد ماهيته.

قالت الشرطة إن وحدة خاصة بالمتفجرات في الجيش البريطاني انتقلت إلى ملعب أولد ترافورد للتعامل مع التهديد داخل الملعب.

وقالت شرطة مانشستر عبر حسابها على "تويتر" إن "جسم مريب" كان السبب في إلغاء المباراة.

وأضافت أن إخلاء الملعب تم بشكل جيد وبلا أي إصابات.

وتوقعت جريدة "صن" أن تقوم قوات الأمن بـ"تفجير متحكم به" للجسم من أجل إنهاء التهديد.

وقالت جريدة "إندبندنت" إن "عبوة مثيرة للشك" وجدت في شمال غرب الملعب، وتقوم الشرطة بفحصها.

وأوضح صحفي جريدة "ميرور" جون كروس أن مانشستر يونايتد لا يعلم متى سيلعب اللقاء حتى الآن.

وتم إخلاء مدرجين من الملعب لأسباب أمنية، وهما مدرج أليكس فيرجسون وستريتفورد إند، فيما يبقى المدرج الشرقي والجنوبي ممتلئين.

ومن المفترض أن تقام كل مباريات الجولة الأخيرة من الدوري في وقت واحد، وهو الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ولكن يبدو أن بقية اللقاءات بدأت في موعدها بشكل طبيعي.