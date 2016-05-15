اهزم الحر فى 5 خطوات.. أهمها شرب الماء وتناول البطيخ والكنتالوب

يسود مصر طقس حار جدًا منذ أيام، ما يؤثر بشدة على الجسم ويؤدى إلى حدوث مضاعفات كثيرة على الأشخاص، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وقد يؤدى إلى حدوث ضربة الشمس أو النزيف أو حدوث مضاعفات خطيرة على مرضى القلب والضغط والسمنة.

ولتجنب مضاعفات الحر تقدم الدكتورة "مها راداميس" بعض الخطوات الهامة للحفاظ على الجسم دون التعرض لمشاكل صحية فى الموجة الحارة:

أولا: شرب الماء حيث أكدت الدكتورة مها راداميس استشارى التغذية العلاجية، أن المياه هامة جدًا لأى شخص خلال موجة الحر الشديد لأنها تغسل الجسم من السموم وتحافظ على الجلد، ولابد أن يحرص مريض القلب والضغط والسمنة على تناول كميات كبيرة من الماء لمنع حدوث مضاعفات خطيرة على صحتهم.

ثانيا: تجنب التعرض لأشعة الشمس، موضحة أنه يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس إن أمكن بعدم الخروج من المنزل.

ثالثا: تجنب اللحوم والمقليات موضحة أنه يجب الحرص على تجنب اللحوم والمقليات والدهون الزائدة والاعتماد بشكل أساسى على الخضراوات والفواكه بتناول الوجبات الخفيفة، مثل السلطة والخضار والفاكهة والأسماك المشوية وتناول الفواكه المحتوية على الألياف والغنية بالماء مثل الكنتالوب والبطيخ، وتناولها بالألياف للمحافظة على معدل السكر فى الدم.

رابعا: تناول العصائر الطازجة مثل عصير الجزر وعصير التفاح والبنجر وهذه العصائر غنية بالفيتامينات والمعادن لأنها تحتوى على"البيتاكاروتين" والذى يعمل على المحافظة على الجلد، وتناول الينسون.

خامسا: تجنب المياه الغازية والنسكافيه، فقد حذرت الدكتورة مها راداميس من تناول المياه الغازية فهى ممنوعة تمامًا فى ظل هذا الجو الحار لأن الحر يزيد من الإحساس بالحر والكافين الموجود فى النسكافيه لأنه يعمل على زيادة ضربات القلب، وعلى نزول الماء من الجسم وبالتالى الشعور الدائم بالعطش.

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