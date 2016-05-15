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انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال 4 توتنام يخسر 5 ليستر 1-1 تشيلسي

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انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال 4 توتنام يخسر 5 ليستر 1-1 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال 4 توتنام يخسر 5 ليستر 1-1 تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد في الجولة 38 والأخيرة والتي ستشهد حسم الأندية المتأهلة للمراكز الأوروبية.

ويحل ليستر سيتي البطل ضيفا على تشيلسي فيما يستضيف أرسنال فريق أستون فيلا صاحب المركز الأخير.

ويجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء ويدفع أرسين فينجر مدرب المدفعجية بدلا منه بجاك ويلشير في وسط الملعب.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز فقط على مضيفه سوانزي سيتي لكي يضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد.

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النني يشارك في الدقيقة 69 بدلا من جاك ويلشير

تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي بهدف سيسك فابريجاس.

- في حالة نهاية المباريات بنفس النتيجة الحالية، سيحصل أرسنال على المركز الثاني.

- نيوكاسل يتقدم على توتنام بثنائية.

وتم تأجل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد لمدة 45 دقيقة في مواجهة ضيفه بورنموث.

- تقدم وست بروميتش ألبيون على ليفربول بهدف روندون في الدقيقة 13 قبل أن يتعادول آيب بعدها بـ10 دقائق.

- د6 كليتشي إهياناتشو يسجل التقدم لسيتي على سوانزي.

- د6 أوليفييه جيرو يتقدم لأرسنال برأسية.

- انطلاق المباريات.

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