تعرف على الإسعافات الأولية لضربة الشمس

شهدت المحافظات المصرية، مؤخرًا، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لا يتعرضوا لأى مخاطر صحية محتملة، وبالأخص ضربة الشمس.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لمركز "مايو كلينيك" الأمريكى، عن أن الإنسان يصاب بضربة شمس عندما ترتفع درجة حرارة جسمه بسرعة، ويصبح عاجزًا عن خفضها مرة أخرى، وهى تهدد حياة الإنسان فى بعض الأحيان، وتسبب تلفًا فى المخ والأعضاء الحيوية.

ويبقى السؤال الأهم: ما هى الإسعافات الأولية لضربة الشمس؟

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>1.الاتصال بالإسعاف فورا.>2.نقوم بنقل الشخص الذى نشك فى إصابته بضربة الشمس إلى مكان بارد بعيدا عن الشمس ونحاول تبريد جسده بأى وسيلة مثل:>أ.نضع الشخص فى حوض ملىء بالماء أو تحت دش بارد.>ب.نرش عليه ماءً باستخدام خرطوم الحديقة.>ج.استخدام إسفنجات مليئة بالماء البارد ثم عصرها .>د.تشغيل المروحة ووضع المصاب أمامها أثناء رش الماء البارد عليه بالبخاخة.>هـ.وضع كمادات الثلج وفوط المياه المبللة على الرقبة وأعلى الفخذ وتحت الإبطين.>و.نقوم بتغطية الشخص باستخدام أقمشة مبللة بالمياه البارد.>3.يجب أن يتناول الشخص مياه باردة لو كان عنده القدرة على ذلك ويمكن تناول أى سوائل أخرى بشرط الابتعاد عن القهوة والشاى والمشروبات الكحولية.>4.إذا فقد الشخص الوعى وتوقف عن النفس، يجب إخضاعه لتقنية الإنعاش القلبى الرئوى CPR، وذلك عن طريق الضغط بشكل متكرر على صدره والقيام بعملية التنفس الصناعى، ولكن يجب أن تكون قد تدربت على هذه التقنية من قبل حتى لا تتسبب فى كسر أضلاعه.