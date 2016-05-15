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ليجا برشلونة - سواريز أو ' ميسي برشلونة '

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ليجا برشلونة - سواريز أو ' ميسي برشلونة ' ليجا برشلونة - سواريز أو ' ميسي برشلونة '

ثلاثة أهداف في مرمى غرناطة، كانت عامل الحسم لفوز برشلونة بالدوري الإسباني، وحصول من سجلهم على لقب هداف الدوري "البتشيتشي".

لويس سواريز قدم موسما رائعا للغاية مع برشلونة، ليحصل على لقب الليجا الثاني له منذ انتقاله للبلوجرانا في صيف 2014، ويظفر بالحذاء الذهبي دون شريك له، مثلما حدث في موسم 2013-2014 باقتسامه مع كريستيانو رونالدو.

المهاجم الأوروجوياني يستحق أن يكون رجل برشلونة الأول بعد التفوق على ليونيل ميسي هذا الموسم، في عدة أمور نستعرضها في السطور التالية:

الحاسم

مبتسما ابتسامته الشهيرة بعد تسجيله للأهداف، التي تظهر أسنانه المفترسة لكل خصوم الليجا عدا مالاجا وإشبيلية، حسم سواريز 16 نقطة لبرشلونة من أصل 91 نقطة أحرزها فريقه في الليجا، مقابل 9 نقاط فقط حسمها ميسي هذا الموسم.

المساهم الأول

40 هدف لسواريز هذا الموسم جعلته يساهم بنسبة 37% من أهداف برشلونة الـ109 التي سجلها، مقابل 24% فقط لميسي الذي سجل 26 هدفا.

بشكل عام ساهم سواريز بـ61% من أهداف برشلونة في الليجا، حال إضافة 16 هدفا صنعهم لزملائه في الفريق، وهو نفس عدد الأهداف التي صنعها ميسي.

الجلوس على عرش ميسي

لأول مرة منذ موسم 2008-2009، يسجل لاعب في برشلونة أهدافا في الدوري أكثر من ميسي، فمنذ أن سجل الكاميروني صامويل إيتو 30 هدف، لم يتفوق أحد على ميسي تهديفيا منذ موسم 2009-2010 حتى الموسم الجاري.

كما لم يتصدر أي لاعب قائمة هدافي برشلونة على مدار الموسم في كل البطولات غير ميسي منذ موسم 2007-2008، عندما سجل الفرنسي تييري هنري 19 هدفا.

سواريز كسر هذه القاعدة، بتسجيله 59 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، على مدار الموسم مع برشلونة.

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