بالصور.. تأجيل استئناف دومة وماهر ومحمد عادل على حكم حبسهم 6 أشهر لـ22 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة استئناف أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا، لـ22 مايو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة وسكرتارية محمد السعدنى.

وكانت محكمة جنح المعادى قد قضت، فى وقت سابق، بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

بدء نظر استئناف "دومة وماهر ومحمد عادل" على حبسهم 6 أشهر بالتعدى على ضابط