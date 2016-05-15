بالصور.. دومة للمحكمة: عليا أحكام بأكثر من 31 سنة والـ6 شهور مش هيدمروا مستقبلى

سمحت محكمة جنح مستأنف المعادى بخروج المتهمين، فى قضية التعدى على ضابط داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا، من قفص الاتهام، ثم أتاحت المحكمة لأحمد دومة بتوجيه حديثه للمحكمة قائلا: "محكوم على بأكثر من 31 سنة فى قضايا سابقة، وحكم الـ6 شهور حبس فى هذه القضية، حاجة مش هتدمر مستقبلى، وأن هذه القضية هى الأهم بالنسبة لى، لأن الجريمة فى هذه القضية، ترسخ جريمة ترتكبها الداخلية فى حق المتهم، فنحن من اعتدى علينا".

كانت محكمة جنح مستأنف المعادى، قررت تأجيل جلسة استئناف أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا، لـ22 مايو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة وسكرتارية محمد السعدنى.

وأضاف "دومة" أنه أثناء محاكمته هو وباقى المتهمين على ذمة إحدى قضايا التظاهر، داخل معهد الأمناء، تم وضع الكلابشات فى أيدينا من الخلف، داخل حجز المعهد، وبعد اعتراضنا على هذه الطريقة تم الاعتداء علينا من قبل الحرس، مشيرا إلى أنه أثبت واقعة الاعتداء عليه فى محضر الجلسة أثناء محاكمته على ذمة إحدى قضايا التظاهر.

وأضاف "دومة" أنه أثبت اعتداء الحرس عليه أمام قاضى محاكمته فى إحدى قضايا التظاهر، فسارعت الداخلية بتحرير محضر ضدنا بتهمة التعدى على ضابطين، وهذا غير صحيح.

وفيما طالب كريم عزت دفاع النشطاء شهادة من وزارة الداخلية تفيد طبيعة عمل أفراد الشرطة، المجنى عليهم فى هذه الواقعة.

كانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

- تأجيل استئناف دومة وماهر ومحمد عادل على حكم حبسهم 6 أشهر لـ22 مايو

بدء نظر استئناف "دومة وماهر ومحمد عادل" على حبسهم 6 أشهر بالتعدى على ضابط