مهرجان كان يشهد إطلالات فخمة في يومه الرابع

رأينا عديداً من الإطلالات الساحرة في مهرجان كان السينمائي منذ انطلاقه، ومع وصوله إلى اليوم الرابع، شاهدنا عديداً من الإطلالات الفخمة بفساتين أخَّاذة ومجوهرات تخطف الأنفاس، جمعنا لك أجملها في الصور أعلاه.

كانت الممثلة بلايك ليفلي Blake Lively نجمة مهرجان كان هذا العام بلا منازع، حيث تألقت في كل يوم منه بإطلالات رائعة كان آخرها فستان سماري بتصميم رائع من "فرساتشي Versace".

أما الممثلة الهندية أشوريا راي Aishwarya Rai فقد اختارت تصميماً برَّاقاَ يحمل توقيع المصمم اللبناني "إيلي صعب".

واختارت النجمة المتألقة آريا أ هارجايت Araya A. Hargate أيضاً تصميماً ملكياً أنيقاً من "زهير مراد"، فكانت هذه الإطلالات من ضمن الإطلالات الأجمل في اليوم الرابع من مهرجان كان.

كما حضرت بعض الإطلالات الدرامية على السجادة الحمراء ليلة البارحة نجد منها إطلالة لي يوتشان Li Yuchun بفستان كبير من الجلد الأسود مع مجوهرات فضية براقة، وإطلالة باز فيغا Paz Vega التي عودتنا على اختياراتها الفخمة دائماً، وجذبتنا إطلالة الإعلامية الأردنية المتألقة علا فارس ليلة البارحة بفستان أبيض رائع يحمل توقيع المصمم اللبناني "جورج حبيقة".

جمعنا لكِ أبرز الإطلالات من اليوم الرابع في مهرجان كان السينمائي، شاهديها وشاركينا برأيك.