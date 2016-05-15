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تنسيقات مجنونة من نجمات الموسيقى

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الأحد 15-05-2016 08:52

اختارت النجمة ديمي Demi Lovato لوفاتو إطلالة ذهبية أنيقة لحضور حفل موسيقي مع عدد من نجمات الموسيقى كذلك، حيث ارتدت فستاناً ذهبياً لمَّاعاً، نسَّقته مع حذاء أسود ذي كعبٍ عالٍ وخواتم ماسية براقة.

وكانت غوين ستيفاني Gwen Stefani من النجمات الحاضرات كذلك، حيث شوهدت بإطلالة عصرية بتنسيق مجنون كما عودتنا، أما إيغي أزاليا Iggy Azalea فقد اختارت تصميماً عصرياً مرحاً باللونين الأبيض والأسود، نسَّقته مع "بوت" طويل باللون البيج.

شاهدي كيف تألقت نجمات الموسيقى بإطلالاتهن، وشاركينا برأيك.

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سيدتي