الأردن يدين تفجيرات المكلا ويؤكد رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب

أدان الأردن وبشدة التفجيرات الإرهابية التى استهدفت مركزا للشرطة فى مدينة (المكلا) جنوبى اليمن، اليوم الأحد، والتى أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان اليوم، على موقف الأردن الثابت برفض أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت دوافعه ومصادره ومنطلقاته.

وأعرب المومنى عن تضامن الأردن مع اليمن فى مواجهة الإرهاب والعنف، الذى يستهدف أمنه واستقراره، مقدما التعازى للحكومة اليمنية والشعب اليمنى ولأسر الضحايا راجيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كان 27 يمنيا قد لقوا مصرعهم وأصيب 54 آخرون فى تفجير انتحارى تبنته عصابة داعش الإرهابية عندما فجر انتحارى اليوم نفسه خارج قاعدة للشرطة فى المدينة الساحلية، مما أسفر عن مقتل وجرح مجندين كانوا مصطفين خارج القاعدة. ويعد هذا ثانى تفجير يتبناه التنظيم الإرهابى فى المكلا منذ انسحاب مسلحى تنظيم القاعدة منها.

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