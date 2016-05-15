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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير "المكلا" فى اليمن إلى 40 شخصا

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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير "المكلا" فى اليمن إلى 40 شخصا ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير "المكلا" فى اليمن إلى 40 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى فى مدينة المكلا جنوبى اليمن إلى نحو 40 شخصا.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ارتفاع الحصيلة عن بيان صادر من تنظيم "داعش"، فى الوقت الذى قدرت فيه مصادر أخرى عدد الضحايا بأقل من ذلك الرقم.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد أعلن مسؤوليته، صباح اليوم الأحد، عن تفجير المكلا، الذى وقع داخل معسكر النجدة بالمدينة واستهدف شبانا متقدمين للتجنيد.

ويشار إلى أن مدينة المكلا ذات الأهمية الاقتصادية كانت حتى وقت قريب خاضعة لسيطرة تنظيم "القاعدة" قبل أن يتم تحريرها على يد القوات الشرعية اليمنية المدعومة بقوات التحالف العربى.
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