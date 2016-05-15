أخبار سوريا اليوم.. جون كيري يبحث مع الملك سلمان الهدنة السورية

ركزت أخبار سوريا اليوم على تسجيل 6 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تخصيص الحكومة الألمانية حوالى 93.6 مليار يورو لتغطية نفقات اللاجئين فى البلاد حتى عام 2020.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز فى جدة، الأحد 15 مايو، الهدنة فى سوريا ومسألة زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة هناك.

أخبار سوريا اليوم

>قال مركز "حميميم" للمصالحة فى ريف اللاذقية إنه سجل 6 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن نظام وقف النار مازال ساريا فى أغلب محافظات البلاد.

وقال المركز - فى بيانه الذى نشره على موقع وزارة الدفاع الروسية وأوردته قناة روسيا - إن خروقات الهدنة رصدت فى ريفى حلب ودمشق، موضحا أن جماعة "جيش الإسلام" قصفت بالهاون وراجمات الصواريخ مرتين حى الأسد السكنى فى مدينة حلب.

أخبار سوريا اليوم

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>فيما أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن الحكومة الألمانية قررت تخصيص حوالي 93.6 مليار يورو لتغطية نفقات اللاجئين في البلاد حتى عام 2020.ونقلت المجلة في عددها الصادر يوم 14 مايوعن وثائق لوزارة الألمانية أن الحكومة تعتزم تخصيص قسم من هذه الأموال لتغطية نفقات إقامة اللاجئين( الطعام والسكن والخدمات الطبية) والقسم الآخر لتغطية نفقات تعليمهم وتدريبهم (دورات اللغة الألمانية) ومكافحة أسباب الهجرة إلى أوروبا.