أخبار ليبيا اليوم.. بوكو حرام تزيد من تعاونها مع تنظيم داعش فى ليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات مسؤول بريطانى حول تنظيم داعش فى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم توجه الدكتور نبيل العربى إلى فيينا للمشاركة بمؤتمر حول ليبيا.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مسؤول بريطانى كبير أمس السبت، إن من المحتمل أن يزيد متشددو بوكو حرام من تعاونهم مع تنظيم داعش إذا عزز التنظيم تواجده فى ليبيا. وبايعت بوكو حرام التى تشن تمردا منذ سبع سنوات فى شمال نيجيريا تنظيم داعش العام الماضي. ولا يُعرف شيء يذكر عن حجم هذا التعاون. ولكن المسؤولين الغربيين يشعرون بقلق من احتمال أن يؤدى تزايد تواجد تنظيم داعش فى ليبيا والعلاقات مع بوكو حرام إلى توغل صوب الجنوب فى منطقة الساحل وإنشاء نقطة انطلاق لشن هجمات أوسع.

وسيطر التنظيم فى البداية على مناطق بسوريا والعراق ولكنه أسس فيما بعد موطئ قدم فى ليبيا مستغلا الفراغ الأمنى هناك.

وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند خلال مؤتمر أمنى فى نيجيريا: "لو رأينا داعش تؤسس وجودا أقوى لها فى ليبيا فهذا سيبدو لأشخاص كثيرين على أنه طريق اتصال مباشر ومن المرجح أن يصعد ذلك التعاون العملى بين الجماعتين."

ونقلت أخبار ليبيا اليوم على مسؤول أمريكى كبير، الجمعة، إن هناك علامات على أن مقاتلى بوكو حرام يذهبون من نيجيريا إلى ليبيا عبر الحدود المليئة بالثغرات للدول الواقعة جنوب الصحراء.

وقال هاموند بشأن التعاون بين الجماعتين إن "النية موجودة بشكل واضح ومازالت الأدلة على وجود تعاون فعلى قليلة إلى حد ما ." ونبه عدة زعماء افارقة فى المؤتمر الذى حضره جيران نيجيريا ودول غربية إلى أن الاستقرار فى ليبيا أمر أساسى لمحاربة بوكو حرام وتحسين الأمن فى المنطقة.

>فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مغادرة مطار القاهرة الدولى عصر اليوم، الأحد، الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية متوجها إلى فيينا على متن الطائرة النمساوية للمشاركة بمؤتمر "فيينا" حول ليبيا، الذى يعقد غدا.

ويترأس المؤتمر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج ووزيرا خارجية إيطاليا باولو جنتيلونى، والولايات المتحدة الأمريكية جون كيرى، وبمشاركة 21 دولة بينها مصر بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والإفريقى وجامعة الدول العربية.

يذكر أن نبيل العربى التقى ظهر اليوم الاحد، نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى على القطرانى المنسحب، بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث بحثا ما سينتج عن مؤتمر فينا غدا.

- مسؤول بريطانى: بوكو حرام تزيد من تعاونها مع داعش فى ليبيا