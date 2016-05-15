يعتبر الملفوف من احد الاغذية المذهلة التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية لجسم الانسان تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مدهش يشمل فوائد الملفوف للصحة.

طوال التاريخ قد تم اكتشاف ان الملفوف له اعراض طبية. فهو يحتوى على الأحماض الأمينية، ويساعد أولئك الذين يعانون من أي نوع من الالتهابات.

> وبالإضافة إلى كونها منخفضة في الكربوهيدرات، والملفوف هو أيضا مصدر ممتاز للفيتامين C. وفي الواقع، حصة واحدة أو كوب من الملفوف يوفر أكثر من 50٪ من الاحتياجات اليومية لفيتامين C.

> مصدر ممتاز للفيتامين K. كوب واحد من الكرنب يوفر أكثر من 90٪ من بدل الحصة اليومية الموصى بها. فيتامين K له دورا هاما في مساعدة الجسم على مقاومة البكتيريا، فإنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويساعد الجسم على المقاومة ضد المرض.

> يحتوي على المنغنيز.

> مصدر جيد للفيتامين B6.

> يحتوى على حمض الفوليك .

> يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3.

> فيتامين B1 و B2.

> يحتوى على الكثير من البوتاسيوم.

> ويوجد فيتامين A في الملفوف. كونها غنية بفيتامين A، يقال أن الملفوف يكون جيدة جدا لعينيك أكثر من الجلد.

> يحتوى على التربتوفان.

> يحتوى على بروتين.

> يحتوى على المغنيسيوم

> الملفوف مصدرا غنيا للألياف الغذائية، وتوفير ما يقرب من 15٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها. الألياف مهمة جدا لضمان أن الجهاز الهضمي في الجسم يعمل بشكل منتظم . وتناول الملفوف هو وسيلة رائعة لضمان أن المسار الهضمي الخاص بك يعمل على المستوى الأمثل.

> الملفوف أيضا يحتوي على المغذيات النباتية التي تساعد الجسم في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن إتلاف أغشية الخلايا. أيضا، المغذيات النباتية تساعد في انتاج الانزيمات التي تساعد في إزالة السموم.

واليكم 10 فوائد للملفوف:-

1. منع نمو السرطان

> الملفوف يحتوي على العديد من الخصائص لمكافحة السرطان، بما في ذلك اللوبيول، DIM، الإندول-3-كربينول (I3C)، مما قد يساعد على ادفاع انزيم الزناد وتمنع نمو الورم. على حد سواء ثبت أن المركبات I3C لها حيوية اكثر في الملفوف زيادة للتأثيرات المضادة للسرطان مثل العلاج الكيميائي. وجدت دراسة أن واحدة من النساء الصينيات تستهلك الخضراوات (مثل الملفوف، والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل) كان ذلك مرتبطا مع انخفاض مخاطر كبيرة لسرطان الثدي.

2. علاج القرحة الهضمية

> الملفوف هو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية لقرحة المعدة (تسمى القرحة الهضمية). وجدت دراسة في كلية الطب بجامعة ستانفورد أن عصير الملفوف الطازج هي فعالة جدا في علاج القرحة الهضمية. خصائص مضادة للقرحة من الملفوف هي نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الجلوتامين .

>3. خصائص مضادة للالتهابات

> الملفوف هو مصدر جيد من الجلوتامين من الأحماض الأمينية، ويعتقد أنة يساعد أولئك الذين يعانون من أي نوع من الالتهابات.

>4. تقوية جهاز المناعة

> ونظرا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين C، الملفوف يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويساعد الجسم على المقاومة ضد الجذور الحرة.

>5. منع خطر إعتام عدسة العين

> الملفوف هو أيضا يحتوى على نسبة عالية في البيتا كاروتين الذي يساعد على الحماية ضد الضمور البقعي المرتبط بالعمر ومنع إعتام عدسة العين.

>6. يساعد على خسارة الوزن

> الملفوف هو خيار جيد جدا لأولئك الذين يبحثون عن فقدان الوزن. كوب واحد من الملفوف المطبوخ يحتوي فقط على 33 سعرة حرارية. هذا هو السبب فى تناول حساء الملفوف يمكن أن تأكل كميات لا نهاية لها من الحساء دون زيادة الوزن، وايضايساعدك على البقاء في صحة جيدة.

>7. الحد من مخاطر مرض الزهايمر

> قد أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الملفوف الأحمر قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر. الملفوف الأحمر يحتوي على فيتامين K والأنثوسيانين، مضاد للأكسدة لمساعدته فى التقليل من الترسبات على الدماغ، وبالتالي يمكن أن تساعد في منع مرض الزهايمر.

>8. تخفيف الإمساك

> محتوى الألياف العالية في الملفوف يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي، وبالتالي تخفيف الإمساك.

>9. العناية بالبشرة

> المواد المضادة للاكسدة في الملفوف تساعد على حماية الجلد من ضرر الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة.

>10. تخفيف وجع العضلات

> الملفوف يحتوي على حمض اللبنيك الذي يعرف للمساعدة في تخفيف وجع العضلات.

دعونا نلقي نظرة عن فوائد الملفوف الاحمر :

١- تحسين المناعة : يحتوي الملفوف الأحمر علي فيتامين هـ و بذلك فهو ضروري لصحة الجهاز المناعي . حيث يعمل فيتامين هـ علي إنتاج أكبر عدد ممكن من الأجسام المضادة . كما أنه يحسن من عملية الأيض و يساعد في تحسين الحمض النووي . و هذا الفيتامين موجود بكمية كبيرة في المفلفوف الأحمر .

>٢- يمتلك خصائص مقاومة الشيخوخة : الملفوف الأحمر غني جداً بفيتامين ج و فيتامين هـ و يقلل من أثار عملية الشيخوخة. و عموماً تعمل هذه الفيتامينات علي إعطائك بشرة متوهجة و متألقة بشكل طبيعي . و غالباً ما يوجد فيتامين هـ في الأوراق الخارجية و يعطي توهج طبيعي لبشرتك . و يعمل فيتامين ج علي مكافحة الأكسدة و الحفاظ علي لبشرتك جميلة و نقية .

>٣- يمنع نمو الجذور الحرة : يتركز فيتامين ج في الملفوف الأحمر بنسبة كبيرة . و بذلك فهو يساعد في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة و التي لها أثار ضارة و منها التعرض للإصابة بالسرطان .

>٤- الملفوف الأحمر مفيد لصحة العين و الجلد : يحافظ فيتامين أ الموجود في الملفوف الأحمر علي البصر . و ذلك لأنه يوجد بكمية كبيرة في الملفوف الأحمر و بالتالي يساعد علي ترطيب البشرة أيضاً و الحفاظ عليها ناعمة و جميلة و صحية .

>٥- قليل الدسم و يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات و المعادن : يعد الملفوف الأحمر أحد الأطعمة التي تحتوي علي نسبة صغيرة من الدهون . و مصدر جيد جداً للفيتامينات و المعادن . كما أنه يحتوي علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية .

>٦- يساعد علي تيسير عملية الهضم : يحتوي الملفوف الأحمر علي نسبة كبيرة من المعادن و منها الكبريت و خاصة انه يوجد بنسبة عالية في الملفوف . و بالتالي يساعد في تنظيف الأمعاء و الوقاية من عسر الهضم و الإمساك .

>٧- علاج هشاشة العظام : الملفوف الأحمر مصدر غني بالكالسيوم و من المعروف أن الكالسيوم عنصر ضروري تناوله في نظامك الغذائي لمنع هشاشة العظام خصوصاً في سن الشيخوخة . و بذلك يمكنك الحصول علي الكالسيوم بسهولة و تقوية العظام .

>٨- علاج قرحة المعدة : الأحماض الأمينية الجلوتامين تساعد في الشفاء من قرحة المعدة . و يرجع تاريخ إستخدامه في علاج قرحة المعدة إلي العصور القديمة لأنه غني بالأحماض الأمينية الهامة .

>٩- تحسين الجهاز العصبي : الملفوف الأحمر غني باليود و الذي يساعد المخ علي أداء وظائفه بشكل كامل . كما أنه يحسن من سير عمل الغدة الصماء.

>١٠- يقاوم السرطان : هل تصدق بأن الملفوف الأحمر يحتوي علي 36 مادة كيميائية مضادة للسرطان ؟ الأنثوسيانين من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الخلايا السرطانية. و بعض مركبات الفلافونويد. و عموماً يمنع نمو الخلايا السرطانية و خصوصاً سرطان الثدي .

>١١- يقلل من مخاطر مرض الزهايمر : يوجد الأنثوسيانين بتركيز عالي في الملفوف الأحمر بالمقارنة بالأبيض أو الأخضر . و بذلك يساعد الملفوف الأحمر في منع تشكيل ترسبات المخ و هي السبب الرئيسي وراء الزهايمر .

>١٢- يمنع إلتهاب القلب : تعمل النسبة العالية من فيتامين ج و مضادات الأكسدة علي منع إلتهابات القلب مما قد يؤدي إلي تصلب الشرايين .

>١٣- علاج ضغط الدم : يساعد البوتاسيوم الموجود في الملفوف الأحمر علي الحفاظ علي ضغط دم صحي و بالتالي يساعد علي صحة القلب .

>١٤- يساعد في إنقاص الوزن : و ذلك نظراً لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف و التي تجعلك تشعر بالشبع . كما أنه يحتوي علي نسب بسيطة من السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلي فقدان الوزن بسهولة .

>١٥- يقلل من أوجاع العضلات : نادراً ما يوجد حمض اللبنيك في الأطعمة و لكن يوجد في الملفوف الأحمر . لذلك يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي .لكي يساعدك في التخلص من ألام العضلات .

ريجيم الملفوف لحرق الدهون

أولا : إيجابيات شوربة الملفوف

> الايجابيات: تفقد الوزن بسرعة خلال أسبوع، يمكنك أن تأكل قدر من الأطعمة المدرجة في البرنامج على النحو الذي تريد. على الرغم من أن النظام الغذائي هو فقط لمدة سبعة أيام (ويجب ان لا يتبع لفترة أطول)، فإنه يوفر “ركلة البداية” لاتباع نظام غذائي أكثر اعتدالا

>ثانيا السلبيات شوربة الملفوف: البعض قد يجده طعام لطيف وسرعان ما يصاب بالملل الآثار الجانبية المحتملة مثل التعب والصداع والدوخة فقدان الوزن على المدى القصير التي قد تكون غير مستدامة

مفاتيح لنجاح حميه الملفوف :

1 – اتباع النظام الغذائي بأنتظام

> 2 – شرب 4 أكواب من الماء يوميا (أو أكثر )

> 3 – تذكر هو سبعة أيام فقط

> 4 – تكميل النظام الغذائي مع اطعمة متعدد الفيتامينات

> 5 – تناول الكثير من الحساء – وكلما كنت تأكل أكثر يجب أن تخسر اكثر! لا تحاول تجويع نفسك

> 6 – إضافة التوابل المختلفة الى الحساء وجعل طعمه أفضل

مكونات شوربة الملفوف :

6 بصلات كبيرة، مقطعة

> 2 فلفل أخضر، مقطعة إلى مكعبات

> 2 علبه طماطم

> 250 جرام من الفطر، مقطعة إلى شرائح

> 1 باقة كرفس مفروم

> 1\2 رأس ملفوف مفروم

> 3 جزر، مقطعة إلى شرائح

> 1 حزمة من البصل الجاف )

> الملح والفلفل

> للنكهة : مسحوق الكاري، والأعشاب المختلطة أو أي توابل أخرى

طريقة حساء الملفوف :

1 – استخدام بخاخ الزيت ليقلى البصل المفروم في وعاء كبير

> 2 – تضاف قطع الفلفل الأخضر ويطهى لمدة دقيقة واحدة

> 3 – اضافه أوراق الملفوف المفروم، والجزر و شرائح الكرفس والفطر

> 4 –اضافه التوابل ومسحوق الكاري

> 5 – إضافة 12 أكواب من الماء ومكعبات مرقة و أي إضافه

> 6 – يطهى على نار متوسطة حتى تصبح الخضار طرية والحساء يصل للقوام الصحيح

حمية شوربة الملفوف خطة لمدة 7 أيام على النحو الأتي :

يوم 1: يمكنك أن تأكل الكثير من الفواكه كما تريد (باستثناء الموز) جنبا إلى جنب مع حساء الملفوف والماء والشاي غير المحلى والقهوة

> يوم 2: تجنب أكل الفاكهة والخضار النيئة وتناول حساء الملفوف. يسمح بالبطاطا المخبوزة في المساء

> يوم 3: تناول الكثير من شوربة الملفوف والفاكهة والخضراوات كما تريد (باستثناء البطاطس والموز )

> يوم 4: تناول حساء الملفوف غير محدود والحليب منزوع الدسم و تناول ثمانية موزات

> يوم 5: تناول حساء الملفوف و565 جرام من لحم البقر و6 حبات من الطماطم. تأكد من شرب 6-8 أكواب من الماء

> يوم 6: تناول الكثير من حساء الملفوف ولحم البقر والخضروات كما تريد ( باستثناء البطاطا )

> يوم 7: تناول شوربة الملفوف غير محدود، وقليل من الأرز البني وعصير الفاكهة بدون سكر

الحفاظ على فقدان الوزن بشوربة الملفوف :

مثل كل خطط فقدان الوزن بسرعة فمن المرجح جدا أن الجسم سوف يستعيد الوزن المفقود بمجرد البدء في تناول الطعام بشكل صحيح مرة أخرى. في الواقع غالبية فقد الوزن على حمية حساء الملفوف هي مجرد احتباس الماء. ولذلك، بعد فترة 7 أيام يجب أن تدخل خطة النظام الغذائي المعتدلة ومحاولة اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمواصلة فقدان الوزن.

> فإن حمية حساء الملفوف تساعدك على إلقاء حوالي 8 بوند في 7 أيام،. على الرغم من أن فقدان الوزن هو لمعظم المياه جزئيا، فإن اتباع حمية حساء الملفوف لتناول كميات أقل تساعدك على التعامل مع الرغبة الشديدة للطعام ، مما يجعل اتباع نظام غذائي مستقبلي أسهل قليلا