يعتبر البروتين من احد اهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان لتلبية احتياجاته اليومية بالاضافة الى عدة فوائد نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال يشمل معلومات عن البروتين.

يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في بناء الجسم والأنسجة المختلفة به وتزيد من حجم العضلات وتبني الأنسجة الضامة وخلايا الدم حيث أن البروتينات تتكون من وحدة بنائية هامة جدا تسمى الأحماض الأمينية، ولكن مع ذلك فالكثرين منا لا يعرفون معلومات بالقدر الكافي عن البروتينات وتنتشر أيضا بينهم بعض المعلومات الغير حقيقية، وسوف نقوم الآن بعرض أهم معلومات عن البروتين خاطئة وحقيقتها و معلومات مذهلة لا تعرفها عن البروتين

معلومات عن البروتين

أولا: يجب أن تحصل على كمية البروتينات اللازمة للجسم على دفعة واحدة خلال وجبة واحدة

> الحقيقة: فالكثير من الأشخاص يقعون في هذا الخطأ ويعتقدون أن تناول قطعة من اللحم أو الدجاج مثلا في آخر اليوم كافية للحصول على ما يحتاجه الجسم من البروتين ولكن في الحقيقة أن الجسم يحتاج البروتين على مدار اليوم ولذلك احرص على أن تحتوي كل وجبة من الوجبات الثلاثة الرئيسية الخاصة بك على نسبة من البروتين.

ثانيا: يجب أن تتغى على البروتين الحيواني فقط لتحصل على حاجة الجسم من البروتين

> الحقيقة: إن البروتين النباتي لا يقل أهمية عن البروتين الحيواني، ولكن هذا ليس صحيح حيث أن الأطعمة النباتية تحتوي على كافة الأحماض الأمينية الضرورية بنسب مختلفة، مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء والحنطة السوداء و اللوز والجوز و الشوفان والكتان فإذا كنت إنسان نباتي وتحصل على ما يكفي من هذه الأطعمة كل يوم فلن يكون لديك أي نقص في البروتين.

ثالثا: لا يمكنك تناول كمية زائدة من البروتين

> الحقيقة: إن الكميات الزائدة من البروتين لا تؤدي إلى تخزين وتراكم الدهون و الوزن الزائد بالجسم، فالبعض يعتقدون أن تناول كمية زائدة من البروتين أمر ضار ولكن ذلك ليس صحيحا فزيادة البروتين لا تؤدي إلى حدوث أية مشاكل صحية أو زيادة مفرطة في الوزن

> رابعا: يجب أن تحصل على كمية كبيرة من البروتين بعد أداء اتلمارين الرياضية مباشرتا

> الحقيقة: يعتقد البعض أنه من اللازم الحصول على جرعة كبيرة من البروتين بعد أداء التمارين الرياضية مباشرتا حيث يكون الجسم في حاجة إلى التعويض لما تم فقده من عناصر أثناء التمارين، ولكن في الحقيقة أن الجسم لكي يعوض ما فقده يجب أن يتناول البروتين على مدار اليوم وليس مرة واحدة فقط يكون أفضل لإعادة بناء الجسم.

خامسا: من الصعب الحصول على ما يكفي من البروتين يوميا

> الحقيقة: إن هذا أمر خاطئ حيث يمكنك أن تضيف نسبة كافية من البروتين إلى كل وجبة تتناولها سواء بقوليات والخضراوات أو خبز أو مكسرات إلى جانب أجزاء الدجاج أو اللحم التي تتناولها يوميا او يوما بعد يوم، فمن السهل جدا أن تتضمن وجبتك الغذائية على نسب كافية من البروتين وأن تكون وجبة صحية ومتوازنة.

> والآن نرجو أن نكون قد أضفنا إلى معلوماتك عن البروتين بعض المعلومات التي لم تكن تعرفها وصصحنا بعض المفاهيم الخاطئة عن البروتين لديك.

كيف يعمل ريجيم البروتين؟؟

عندما تخضع لنظام غذائي خالي تمامًا من الكربوهيدرات فان الجسم يتعرض إلى كثير من التغيرات في عملية الأيض وتسمى الكيتوزية والتي يحدث خلالها حرق لكل الدهون في الجسم على شكل وقود نتيجة لعدم وجود مدد من السعرات الحرارية الخارجية حتى تتكون الطاقة اللازمة لجميع العمليات الحيوية في القلب والمخ وباقي أعضاء الجسم. وهذه الحالة تجعلك شعورك بالجوع أقل من الأوقات العادية وتتناول كمية أقل من الطعام ولكن إن إستمرت هذه الحالة لفترة كبيرة يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل الصحية التي سنتطرق إليها فيما بعد

وكنتيجة لما سبق يتحول جسمك من أداة لحرق الكاربوهيدرات إلى أداة لحرق الدهون ولا يعوض وجود هذه الدهون نشويات أخرى لأنك لا تأكلها في الأصل فتقل نسبة الدهون في الجسم تدريجيًا مما يقلل من وزنك

ما هي المشاكل الصحية التي تتعرض لها؟؟

1. فشل كلوي: حيث أن زيادة نسبة البروتين في الدم تؤدي إلى زيادة إجهاد الكلى مما يعرض الشخص لمشاكل الكلى

>2. ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم: من المعروف في الأوساط الطبيبة أن زيادة تناول البروتينات خلال اليوم تؤدي إلى إرتفاع الكولسترول في الدم مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين

>3. حصوات الكلى: تناول الكثير من البروتينات تؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم والتي لا يستطيع الجسم التعامل معها بشكل كامل فتضطر الكلى إلى التعامل معه بشكل مباشر مما يتراكم فيها ويسبب الحصوات

>4. الحالة الكيتوزية: وهي الحالة التي يصل إليها الجسم من حرق الدهون هي الأخرى مصدر للمشاكل الصحية حيث يفقد الجسم عملية إحراق الجلوكوز مما يسبب بعض الأضرار في أعضاء الجسم قد تصل إلى مشاكل في التنفس ولتجنب الوصول إلى هذه الحالة من المفضل خلال هذا الرجيم أن تتناول مالا يقل عن 100 جرام من الكربوهيدرات

> لذلك من المفضل قبل أن تأخذ القرار بأن تتبع حمية البروتين أن تتجه إلى الطبيب لكي تكون تحت إشرافه حتى لا تحدث المضاعفات الصحية الغير مرغوب فيها

كيف تعمل مشروبات البروتين علي بناء العضلات وجعلك بطل كمال أجسام ؟

تعمل مشروبات البروتين علي بناء العضلات بشكل أسرع و ذلك لأن جميع العضلات تحتاج البروتين و خصوصاً عند ممارسة التمارين الرياضية فالجسم بحاجة إلي تناول جرعات كبيرة من البروتين .

أهمية البروتين :

يعد البروتين جزء طبيعي للنظام الغذائي و يوجد في اللحوم و الببيض و السمك و الدواجن و كل شحص يحتاج إلي الحصول علي البروتين كجزء من نظام غذائي متوازن يحتوي علي كميات كبيرة من البروتين اللازم لبناء العضلات .

يستخدم البروتين أيضاً في إنتاج البروتينات و الإنزيمات و تعزيز الجهاز المناعي و بدون تناول كميات كافية من البروتين لن تكون قادر في الحفاظ علي الخلايا متجددة و سوف تواجه العديد من المشاكل الصحية .

توفر مشروبات البروتين كمية كبيرة من البروتين و يجب الإعتماد علي المشروبات كمكمل فقط و ليس كبديل للوجبات التي تحتوي علي البروتين لأن الجسم بحاجة إلي تناول الوجبات العادية و يفضل تناول عصائر البروتين بين الوجبات و بعد ممارسة التمارين الرياضية . عندما تحاول إستبدال الوجبات الأساسية بعصائر البروتين سوف تعاني من تباطؤ معدل الحرق.

> إذا كنت لا تفضل تناول مشروبات البروتين لأنها عادة ليس لها طعم لذيذ يمكنك إضافة بعض الأمور إليه للحصول علي طعم أفضل بكثير . يمكنك خلط الماء و الفواكه و الحليب مع إضافة مسحوق البروتينو خلطهم معاً جيداً لكي يتحول إلي عصير له طعم لذيذ و يشكل خيار جيد لك عند البحث عن طريقة فعالة و طبيعية لبناء عضلات الجسم .

أفضل وقت لتناول مشروبات البروتين :

أفضل وقت لتناول مشروبات البروتين هو بعد ممارسة التمارين الرياضية لأنه توفر للجسم البروتين التي يحتاجه لبناء و تقوية العضلات .

أفضل مشروب بروتين :

> هناك أنواع مختلفة من مشروبات البروتين واحد من أكثر هذه المشروبات شهرة هو بروتين مصل اللبن . و الذي له قيمة بيولوجية عالية جداً لأنه يحتوي علي الأحماض الأمينية سواء الأساسية أو غيرها . بالإضافة إلي أنه يمكنك الحصول علي البروتين من البيض و الحليب و لكن غالباً ما تفتقر إلي الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم .

مشروبات البروتين اللازمة لبناء العضلات التي يمكن أن تحضرها بنفسك :

مشروب جوز الهند :

> 1 كوب حليب جوز الهند الغير محلي .

> 2 ملاعق فانيليا .

> 2 ملاعق عصير برتقال .

> 1/2 ثمرة موز مجمدة .

>مشروب المانجو :

> 1 كوب عصير التفاح الخالي من السكر .

> 1/2 كوب زبادي يوناني .

> 1 معلقة كبيرة من عصير البرتقال .

> 1/2 كوب مانجو مجمدة .

> 1/2 كوب تفاح مجمد .

> 2 ملاعق فانيليا .

>مشروب اللوز :

> 1 كوب حليب اللوز الغير محلي .

> 2 ملاعق كبيرة من الشيكولاتة .

> 2 ملاعق من زبدة اللوز .

> 2 ملاعق من رقائق الشيكولاتة الداكنة .

> 1/4 كوب من جوز الهند الغير محلي .

>مشروب الكراميل :

> 1 كوب حليب اللوز الغير محلي .

> 2 ملاعق كبيرة من الشيكولاتة .

> 1 معلقة من القهوة سريعة التحضير .

> 1 معلقة كريم كراميل خالي من السكر .

>مشروب التفاح :

> 1/2 كوب خوخ مجمد .

> 1 كوب ماء أو عصير تفاح خالي من السكر .

> 1/2 كوب زبادي يوناني .

> 2 ملاعق فانيليا .

>مشروب الشيكولاتة و الموز :

> 1كوب حليب اللوز الغير محلي .

> 2 ملاعق شيكولاتة .

> 1 معلقة قرفة .

> 1معلقة من رقائق الشيكولاتة .

> 1/2 كوب موز مجمد .

>مشروب الشيكولاتة :

> 1 كوب ماء أو كوب حليب اللوز الغير محلي .

> 1 جبن كريمي خالية من الدهون .

> 2 ملاعق فانليا .

>مشروب الشيكولاتة و زبدة الفول السوداني :

> 2 ملاعق شيكولاتة .

> 2 ملاعق كريمة مخفوقة .

> 1 معلقة زبدة فول سوداني .

> 2 ملاعق ماء .

> 1 معلقة بذور الكتان .

>الفواكه الغنية بالألياف :

> 1 كوب حليب خالي الدسم ، او عصير تفاح خالي من السكر .

> 1 ثمرة موز طازجة .

> 3- 4 ثمرات فراولة طازجة أو 1/3 كوب توت .

> 1 معلقة صغيرة نخالة .

> 4 – 6 مكعبات الثلج .

>الفراولة الحلوة :

> 3 ملاعق فانيليا .

> 2 أوقية ماء .

> 1 كوب زبادي يوناني .

> 1 كوب فراولة .

> 1 معلقة من زيت بذور الكتان .