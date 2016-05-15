جنح مستانف سوهاج ترفض إخلاء سبيل 4 من الإخوان وتقرر استمرار حبسهم

رفضت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 من عناصر الإخوان، وقررت استمرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أخلت سبيل 4 آخرين بكفالة تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

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