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رئيس جامعة المنصورة يكثف إجراءات الأمن ويشكل لجنة الأزمات

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رئيس جامعة المنصورة يكثف إجراءات الأمن ويشكل لجنة الأزمات رئيس جامعة المنصورة يكثف إجراءات الأمن ويشكل لجنة الأزمات

 

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة – أرشيفية

أصدر الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، قرارًا بتشكيل خلية ازمات للتنسيق بين إدارة الأمن الجامعي وإدارات الأمن والسلامة بمختلف الكليات والمراكز الطبية والمستشفيات.

هذا بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ كاملة لمواجهة الحرائق والأزمات في حال حدوثها على الفور وتشكيل فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لمواجهة الحرائق على مدار 24 ساعة للحفاظ على المنشآت الجامعية في ظل اندلاع الحرائق المتكررة في مختلف أنحاء البلاد.

كما وجه تعليمات لعمداء الكليات ومديري المستشفيات والمراكز الطبية بمراجعة إجراءات السلامة الخاصة بالمنشآت داخل الجامعة والتفتيش على التجهيزات ومعدات مكافحة الحرائق.

كما طلب بتشديد الإجراءات الأمنية خلال الأيام القادمة وإعداد تقرير يومي بالحالة الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة داخل الجامعة.

المراسل: عمرو الحوتي

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