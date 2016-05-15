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مدير أمن الغربية يتفقد قسم ثان المحلة ويجتمع بالمأمور والضباط

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مدير أمن الغربية يتفقد قسم ثان المحلة ويجتمع بالمأمور والضباط مدير أمن الغربية يتفقد قسم ثان المحلة ويجتمع بالمأمور والضباط
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قسم شرطة ثان المحلة وتقابل مع العقيد علاء الغرباوي مأمور القسم و الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجيه والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم وراجع مدير أمن الغربية خطة تأمين القسم، وشدد على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطه بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أى تداعيات .

كما قام بالمرور على الحجز والسجن بالقسم واستمع لشكاوى المساجين وأمر بفحص حالات الغارمين بالمركز والعمل على مساعدتهم في سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون كما وجه بندب مفتش الصحه للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكامله لهم، كما قام بالمرور غرفة السلاح والنوبتجية وغرف حجز المضبوطات ونقطة حجز السيارات والدراجات البخارية والتفتيش على أعمالهم.

وأكد على ضرورة توصيف وقيد الأحراز ورقم القضية والتسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

وعقد اجتماعا مع الضباط والأفراد والموظفين المدنين بالقسم ووجه بضرورة على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.

كما وجه بتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة القسم وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، وقام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، وشدد على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

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