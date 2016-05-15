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خبر في الجول – محمد عادل جمعة ' تحت الاختبار ' في الزمالك

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خبر في الجول – محمد عادل جمعة ' تحت الاختبار ' في الزمالك خبر في الجول – محمد عادل جمعة ' تحت الاختبار ' في الزمالك

استقر الجهاز الفني للزمالك على تقييم محمد عادل جمعة ظهير أيسر الفريق خلال مشاركته مع الفريق في المباريات المقبلة في الدوري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع لاعب ريال بيتيس عمرو طارق الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، بجانب وجود حمادة طلبة.

وعلم FilGoal.com أن ظهور جمعة بشكل مميز في الفترة المقبلة سيضمن له مكانا في قائمة الفريق الموسم المقبل.

أما في حال ظهوره دون المستوى، فسيتم الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة، من أجل إكسابه خبرات أكثر.

وكان جمعة قد انتقل من المصري البورسعيدي للزمالك الصيف الماضي.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 12 مباراة مع الزمالك في الدوري صنع فيهم هدفا واحدا.

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