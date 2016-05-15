فاروق جعفر يكشف لـ في الجول - لماذا قبل تدريب الداخلية.. وماذا عن عمله الإعلامي؟

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمحلل الحالي إنه لم يستطع رفض طلب مسؤولي الداخلية بتولي تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم.

وكان جعفر قد وافق على عرض الداخلية بتولي تدريب الفريق خلفا لعلاء عبد العال والذي رحل لتدريب إنبي. ويحتل الداخلية المركز السادس في الدوري الممتاز هذا الموسم ويقوده حاليا محمد يسري.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "كنت قد اتخذت قرارا بعدم العودة للتدريب لأني أرى نفسي بشكل أفضل في مجال الإعلام".

وأضاف "أحب التدريب كثيرا، ولكني كنت قد اتخذت هذا القرار منذ فترة".

وواصل "الداخلية مؤسسة محترمة، لا تقدر أن ترفض لهم طلبا، تحدثوا معي أكثر من مرة وفي النهاية وافقت".

وكشف "سأقود الفريق عقب المباراتين المقبلتين للداخلية أمام المصري البورسعيدي وسموحة مع فترة توقف الدوري الممتاز".

وأعلن "مدة التعاقد هي ما تبقى من الموسم بجانب الموسم المقبل".

وأتم "مسؤولو الداخلية لم يمانعوا في أن أواصل عملي بالإعلام، وهو ما سيحدث".