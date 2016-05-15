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كوريا الشمالية تؤجل تدريب عناصرها الأمنية على قصف القصر الرئاسي في الجنوب

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كوريا الشمالية تؤجل تدريب عناصرها الأمنية على قصف القصر الرئاسي في الجنوب كوريا الشمالية تؤجل تدريب عناصرها الأمنية على قصف القصر الرئاسي في الجنوب

زعيم كوريا الشمالية

قررت سلطات بيونج يانج تأجيل التدريب على ضربة ضد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الأحد، أن معطيات الاستخبارات الكورية الجنوبية تدل على أنه تم تشييد ماكيت ضخم ومتكامل للقصر الرئاسي في سول بميدان تدريب بالقرب من بيونج يانج، وانتشرت حوالي 50 قطعة مدفعية وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون الثقيلة.

وذكر مصدر مطلع في الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه يجري سحب العناصر والمعدات العسكرية من ميدان الرمي، وأن مؤسسته تحاول تحديد نوايا سلطات الشمال، هل هي إلغاء للعملية أو فقط تأجيلها.

أ ش أ

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