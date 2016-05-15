9 خطوات لحماية الطلاب من أضرار الحرارة المرتفعة فترة الامتحانات

يتزامن إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن الموجه الحارة والمستمرة لعدة أيام مع استكمال ماراثون الامتحانات فى المراحل التعليمية المختلفة والجامعية، وهو ما يشكل خطرا على الطلاب نظرا لاضطرارهم التعرض لأشعة الشمس وفقدان أجسامهم لكميات كثيرة من السوائل دون قيامهم بتعويضها.

يقدم الدكتور "مجدى بدران" استشارى الأطفال زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح التى يحافظ بها الطلاب على صحتهم أثناء تعرضهم لأشعة الشمس فترة الامتحانات، ويقول: "الآثار الجانبية على الطلاب نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس كثيرة أهمها عدم قدرتهم على استكمال الامتحانات نتيجة إصابتهم بالجفاف وضربة الشمس".

ويضيف، هناك 9 نصائح يجب أن يتبعها الجميع خاصة الطلاب فترة ارتفاع درجة الحرارة وتزامنها مع الامتحانات،

ومن هذه النصائح:

1. على مرضى الحساسية الحفاظ على أدويتهم خلال هذه الفترة مع تجنب المثيرات خاصة الأتربة ومسببات الحساسية المختلفة

>2. الاهتمام بالتغذية المثالية خلال هذه الفترة عن طريق تناول السوائل بكثرة خاصة الماء والعصائر والأعشاب، مع تجنب الأغذية الدسمة وذات الملح الزائد، والاهتمام بالخضروات الطازجة

>3. الإقلال من كل مشروبات الكافيين والشاى والقهوة والمشروبات الغازية

>4. اهتمام الأم بالتهوية الجيدة للمنزل عن طريق فتح النوافذ مع المراوح

>5. وفى حالة استخدام التكييف يكون على متوسط درجة حرارة 24 درجة مئوية

>6. الاستحمام المتكرر يوميا لتنشيط المناعة والدورة الدموية فى جسم الانسان

>7. اختيار ملابس فاتحة اللون قطنية خفيفة واسعة تساعد على تبخر العرق ويمكن تغيير الملابس الرطبة بالجافة إذا لزم الأمر

>8. ارتداء "قبعة" ذات حافة أمامية عريضة تعمل على تظليل الوجه وحمايته من أشعة الشمس المباشرة

>9. تقليل فرصة التعرض المباشر للشمس، فبالنسبة للطلاب عليهم الوصول لمقر الامتحان سريعا والخروج منها إلى البيت دون الوقوف فى الشارع

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