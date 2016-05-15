اذا كنت تعاني من شعر خفيف و ضعيف جدا و تبحث عن اهم الطرق الصحية و الاكيدة لتقوية شعرك من الجذور فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل يشمل فيتامينات تساعد على نمو الشعر.

مع تقدم العمر يبدأ الشعر بالسقوط وتقل كثافته ويبدأ ذلك مع المرأة من سن الثلاثين ويزيد بكثرة عند سن الستين وكذلك يعاني الرجل مع مرور الزمن من تساقط الشعر وقد يصل إلى الصلع، ومن المؤكد أن هناك عوامل وأسباب وراء تساقط الشعر.

أهم أسباب تساقط الشعر:

> – الضغط والإجهاد – الحالة الصحية – سوء التغذية – خلل هرمونات الغدة الدرقية – الولادة – إلتهابات فروة الرأس – استخدام مواد كيميائية ضارة للشعر

ما هي المواد الغذائية المفيد للشعر :

إن الشعر عبارة عن بروتين وإن كان يعتبر ميتا إلا أن بصيلات الشعر وجذوره مازالت حية ومن ثم يكون الاهتمام بها عاملا مهما جدا في نمو الشعر ومن أهم العناصرالتي تساعدك في الحفاظ على شعر صحي هي كالآتي: الفيتامينات – البروتينات الحديد كما أن اكثرها فاعلية وتأثيرا على نمو الشعر وصحته هي الفيتامينات فأنت بحاجة إلى تناول قدر مناسب من الفيتامينات كي تحافظ على شعرك ونحن نذكر لك هنا أهم الفيتامينات التي يجب تناولها للحفاظ على شعرك:

>1- فيتامين أ

> يلعب فيتامين A دورا هاما جدا في نمو الشعر فهو يحافظ على بريقه ولمعانه كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على ترطيب فروة الرأس وتمنع جفاف الشعر، كما أن له دور هام أيضا في زيادة كثافة الشعر. أهم المواد الغذائية الغنية بفيتامين A: البطاطا والجزر -الكبدة – صفار البيض – الحليب – السبانخ – المشمش المجفف المانجو

>2- البيوتين (فيتامين B7):

> وهو يعرف بفيتامين نمو الشعر لما له من تأثير ممتاز على نمو الشعر فهو يعالج الشعر التالف ويعمل على زيادة كثافته كما يساعد على إنتاج الأحماض الدهنية بالخلايا ونمو الخلايا والعديد من العمليات المرتبطة بالبروتينات والأحماض الأمينية ويساعد أيضا في إنتاج الجلوكوز. ولذلك فأخذ كمية كافية ومناسبة من فيتامين B7 يؤدي إلى: – زيادة معدل نمو الشعر.

> – يكسب الشعر كثافة ولمعان. – فرد الشعر وعدم تقصفه. ومن أهم المواد الغذائية الغنية بفيتامين B7: – البيض – الخميرة – القرنبيط – التوت –الموز -الجوز -اللوز

>3- فيتامين B12:

> وهو مهم جدا في حماية الشعر من التساقط ويساعد الجسم على امتصاص الحديد لأن نقص الحديد بالجسم يؤدي إلى تساقط الشعر. ومن أهم المواد الغذائية الغنية بفيتامين B12: – اللبن واللبن الرائب – البيض -الجبن

>4- فيتامين جـ :

> وهو كذلك مهم جدا للشعر لأنه لدية القدرة على علاج الشعر الجاف بكفاءة ويجب أن تتناول كمية مناسبة من فيتامين C من خلال المواد الغذائية أو المكملات الغذائية كي تحافظ على شعرك من الجفاف والتساقط. أهم المواد الغذائية المحتوية على فيتامين C – الليمون -الجوافة -اليوسفي -الفرولة

>5- فيتامين ب

> وهو فيتامين أساسي في نمو الشعر لأنه يعالج الشعرالجاف والخشن ويحافظ عليه صحي ولامع كما أنه يحافظ على فروة الرأس ويقوي الدورة الدموية أهم المواد الغذائية الغنية بفيتامين E – اللوز -السمك -الحليب -الفول السوداني -السبانخ المطبوخة –بذور دوار الشمس -الأعشاب المجففة

> – مجموعة من الاطعمة الاساسية لنمو الشعر

>6-حمض الفوليك:

> وهو ينتمي أيضا إلى مجموعة فيتامينات B والتي يطلق عليها (فيتامينات الشعر)، وحمض الفوليك له دور قوي وفعال في زيادة كثافة الشعر ولمعانه ويرطبه ويمكنك الحصول على حمض الفوليك من أي مصدر من مصادر فيتامين B كما يمكنك أن تجده أيضا في حبوب القمح والنشويات. إذا فالفيتامينات هامة جدا لنمو الشعر ويجب الإشارة أيضا إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على نمو الشعر وصحته والتي يتم امتصاصها في الجسم بمساعدة الفيتامينات وهي: – الحديد -البروتينات

>أ‌- الحديد:

> لقد وجد الباحثون أن مرض الثعلبة والذي يعاني فيه المريض من تساقط حاد للشعر سببه هو نقص عنصرالحديد ولذلك يجب أن تحرص على تناول كمية مناسبة من الحديد يوميا لأنه ينظم الدورة الدموية كما أنه يساعد على إعادة نمو الشعر. أهم المواد الغذائية الغنية بالحديد: – اللحوم الحمراء -الخضراوات –الفول – لحوم الديك الرومي -الفواكه المجففة

>ب – البروتينات

> البروتينات هي عناصر أساسية ومهمة لنمو وصحة الشعر وتعطي الشعر مظهر لامع وصحي وبإضافة الحديد معه يعمل على تقوية الشعر وبدونه يكون الشعر معرض للتقصف والتساقط ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالبروتنيات: الحليب والكرنب

> كما أنه من الصعب الحصول على البروتينات من مصادرها الطبيعية بشكل مباشر ولذلك يمكنك استخدام المكملات الغذائية وأن تستشير طبيبك الخاص لمعرفة ماهي كمية البروتينات المناسبة التي يحتاجها جسمك لأن احتياج الجسم من البروتينات يختلف حسب السن والوزن والنوع.

ولحسن الحظ هناك 6 طرق معروفه لمواجهة تساقط الشعر وجعله ينمو مره أخرى:

1- زيت الصبار:

> يستخدم الصبار لعلاج الكثير من مشاكل الشعر حيث يمكن إستخدامه كشامبو يتم وضعه علي الشعر مباشرةً وفروة الرأس . أو من الممكن خلطه مع غيره من الزيوت الطبيعيه .

>2- حليب جوز الهند:

> حليب جوز الهند مفيد لعلاج تساقط الشعر . تضعين حليب جوز الهند علي الشعر ثم تقومين بتدليك فروة الرأس ثم تتركيه بعض الوقت ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ.

>3- خليط من القرفه والعسل:

> القرفه و العسل مع زيت الزيتون هذا خليط قد يكون فعال لتساقط الشعر لأنه يحتوي علي المكونات التي تجعل الشعر أقوي. هذا الخليط من المهم تطبيقه مباشرة إلى جذور الشعر وصولاً إلى فروة الرأس. للحصول على نتيجة أفضل. يطبق قبل أخذ حمام ويترك لمدة 15 دقيقة تقريباً, وبعد ذلك يمكنك غسله يالماء الدافئ.

>4- الزنجبيل:

> الزنجبيل علاج فعال جداً لتساقط الشعر والصلع, يتم وضعه علي المنطقه من فروة الرأس التي قد تكون صلعاء .

> ويمكن أن تمزج معه مسحوق الرصاص لتحصل علي أفضل النتائج.

>5- حمام الزيت:

> هذا علاج سهل وفعال لتساقط الشعر . تضعين حمام الزيت علي الشعر ثم تقومين بتدليك فروة الرأس جيداً وتضعي عليه قبعة حمام الزيت وتتركيه ويتم غسله في صباح اليوم التالي. لمعالجة الشعر جيداً يجب عليك إختيار زيت جيد مثل اللوز وزيت جوز الهند. وحتي تحصلين علي نتيجه رائعه من حمام الزيت يجب عليكي تطبيق هذا يوم أو يومين بالأسبوع.

>6- تدليك فروة الرأس :

> تدليك فروة الرأس بشكل صحيح يساعد في علاج تساقط الشعر المفرط لأنه يزيد من الدوره الدمويه لبصيلات الشعر إذا لم يكن لديك ما يكفي من الطاقة للقيام بالتدليك اليدوي على فروة الرأس الخاص بك، يمكنك أن تختار تدليك الشعر الكهربائية التي تتوفر في معظم الشعر العلاج محلات تجارية.

الاطعمة الاساسية لنمو الشعر

1- الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن :

> الخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي لها تأثير قوى على نمو شعرك ،لأنها تحتوي على الفيتامينات A و C ، وهذه الفيتامينات تساعد الجسم على إنتاج الشعر الطبيعي و تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع.

>2- السمك :

> سمك السلمون هو واحد من أفضل الأسماك التى تساهم فى نمو الشعر ، سمك السلمون وغيرها من الأسماك هي مصادر جيدة للبروتين والفيتامينات والحديد، حيث يحتوي السمك مع فيتامين B12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية. ولذلك، فإنه يمكن أن يعزيز نمو الشعر ويساعد على صحة فروة رأسك .

>3- الفاصوليا :

> تتكون الفاصوليا من الحديد والزنك والبيوتين والمواد المغذية الضرورية الأخرى ، التى تدخل فى تكوين الشعر .

>4- البيض والدجاج :

> الدجاج والبيض يحتوي على كمية وافرة من البروتينات، وبالتالي فإنها لا تجعل شعرك أطفل فقط ولكن أيضا أقوى.

>5- الجوز :

> المكسرات غنية جدا بالبروتين والزنك والتي هي تساعد على نمو شعرك وصحة جسمك العامة ، عليك دمج المكسرات فى نظامك الغذائى اليومى .

تساقط الشعر أثناء الحمل

هل يحدث فقدان غير طبيعي للشعر أثناء فترة الحمل ؟

يحدث فقدان الشعر عادة خلال فترة الحمل وبعد الولادة ، فهو متصل غالباً بتلك الفترة التي يحدث فيها التغير الهرموني داخل جسم المرأة ، حيث تتزايد معدلات الشعر التي تدخل في مرحلة الراحة ( أي السقوط وتبديل الشعر) والتي هي جزء من دورة تساقط الشعر العادية. والخبر السار هنا هو أن تلك الحالة ليست خطيرة بما يكفي للتسبب في حدوث بقع صلعاء على فروة الرأس أو فقدان الشعر الدائم ، ويمكنكِ انتظار الحد من هذا التساقط خلال 3 إلى 4 أشهر عقب عملية الولادة ، ولكن إذا كنتِ تشعرين بأنكِ تفقدين الشعر بكميات غير عادية أثناء فترة الحمل فقد عود ذلك إلى نقص الفيتامينات والمعادن داخل الجسم

لماذا لا يتحدث الناس عن العلاقة بين تساقط الشعر والحمل ؟

تتمثل الفترة الأكثر شيوعاً لفقدان الشعر عند ما يقرب من ثلاثة أشهر بعد الولادة ؛ حيث يرتفع مستويات الهرمونات أثناء الحمل ثم تعود إلى نسبتها الطبيعية داخل الجسم عقب الولادة ، مما يسمح للشعر أن تسقط وتعود إلى الدورة العادية. وقد يحدث أن يتأخر سقوط الشعر أثناء فترة الحمل ، ولكن هذا يعنى أنه سوف يسقط على فترات متفرقة عقب تلك الفترة ، فلا داعى للقلق سيدتي فهذا أمرُ طبيعي .يدخل نحو 60% من شعرك في حالة الراحة والتبديل ، وعادة ما تبدأ قمم الشعر في التساقط أولاً خلال 3 إلى 4 أشهر عقب الولادة ثم تبدأ بصيلات الشعر في تجديد نفسها مرة أخرى ، وكما ذكرنا بالأعلى ، فهذا الفقدات هو فقدان مؤقت ويعود الشعر بعدها إلى وضعه الطبيعيى في غضون ستة إلى اثنى عشر شهراً .

هل يمكن أن يدل تساقط الشعر على مشاكل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية ؟

فقدان الشعر يمكن أن يكون سببها أي شيء ينطوي على تغيير في توازن هرمون الاستروجين في النظام الخاص بك ، وقد يعود الأمر إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

> – التوقف عن حبوب منع الحمل أو أي نوع آخر من الطرق الهرمونية في مسألة تحديد النسل

> – الإجهاض أو ولادة جنين ميت . شاهدي للاهمية : اكلات تسبب الاجهاض يجب اخذ الحيطة والحذر منها

> – الإجهاض وعدم التوازن الهرموني شاهدي للاهمية : اعراض خطيره بعد الاجهاض يجب الحذر منها

الجانب الإيجابي من الحمل وعلاقة الشعر به : تحدث زيادة في مستوى هرمونات الاستروجين خلال فترة الحمل، حيث يتسبب هرمون الاستروجين في بقاء الشعر في طور النمو ويحفز نمو الشعر في تلك الفترة والتي تجعل شعرك أكثر حيوية .

توصيات لشعرك أثناء الحمل وبعد الولادة : هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حتى يصبح شعرك أكثر صحة وحيوية خلال فترة الحمل وكذلك يحد من سقوطه الغزير أثناء تلك الفترة وبعد عملية الولادة :

> – التشاور مع طبيبكِ الخاص لضمان التوازن السليم من الهرمونات

> – تجنبي أسلاك التوصيل المصنوعة البلاستيك المقوى الذي يسحب نسيج الشعر بقوة ، الضفائر وبكرات الشعر الضيقة التي يمكن أن تشد الشعر أيضاً بقوة عالية من الجذور .

> – إحرصي على تناول حمية عالية في الفواكه والخضروات، والتي تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي قد توفر الحماية لبصيلات الشعر وتشجيع نمو الشعر

> – إستخدمي الشامبو والبلسم الذي تحتوي على البيوتين والسيليكا للشعر الهش ، فعندما يكون الشعر رطباً، يصبح أكثر لطفاً أثناء التمشيط .

> – تجنبي أسنان الأمشاط الضيقة والتي تشد شعرك بقوة ، وتجنبي استخدام السيشوار الكهربائي أو أدوات فرد الشعر مثل المكواة الكهربائية والمشط الكهربائي ، ولا تعرضي شعرك بشكل مكثق للهواء الساخن ثم البارد حتى لا يتضرر الشعر من الجذور .

– تكملة النظام الغذائي الخاص بك مع العناصر الغذائية التالية :

البيوتين فيتامين سي فيتامين E الزنك