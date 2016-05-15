الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ويكون مغبرا أحياناً والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام مع ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى ثلاث واربع اقدام بالعمق.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 40 26 85 25 .

> دبي 39 26 80 25 .

> الشارقة 40 25 80 25.

> عجمان 39 25 80 30.

> أم القيوين 39 26 80 30 .

> رأس الخيمة 42 24 80 25 .

> الفجيرة 36 31 75 20.

> العين 40 26 60 15 .

> ليوا 42 24 80 25 .

> الرويس 39 27 85 25 .

> السلع 39 26 85 25.

> دلما 38 27 80 30 .

> طنب الصغرى 37 27 85 35 .

> طنب الكبرى 37 27 85 35 .

> أبوموسى 37 27 80 30.

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