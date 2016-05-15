أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ويكون مغبرا أحياناً والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام مع ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين  الى ثلاث واربع اقدام بالعمق.


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    40       26              85       25 .
> دبي                        39      26              80       25 .
> الشارقة                   40      25              80       25.
> عجمان                    39      25              80       30.
> أم القيوين                39       26             80        30 .
> رأس الخيمة             42       24             80        25 .
> الفجيرة                   36       31             75       20.
> العين                     40       26              60       15 .
> ليوا                       42      24               80       25 .
> الرويس                  39      27               85       25 .
> السلع                    39       26               85       25.
> دلما                      38      27               80       30 .
> طنب الصغرى          37      27               85       35 .
> طنب الكبرى            37      27               85       35 .
> أبوموسى               37       27               80       30.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية